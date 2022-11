Fiala: Mám pocit, že jednání o vedení Prahy už dlouho trvat nebudou

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) má jako vnější pozorovatel pocit, že jednání o novém vedení Prahy by už nemělo trvat dlouho. Situace podle něj dospěla do stavu, kdy veřejnost oprávněně očekává, že hlavní město začne někdo řídit. Fiala preferuje, aby v Praze vládla stejná koalice jako na vládní úrovni, pražská koalice Spolu podle něj jinou variantu nezvažuje. Premiér to řekl novinářům před odletem na jednání premiérů visegrádské skupiny v Košicích.

Předseda vlády je přesvědčený, že koalice v podobě vládního modelu je v Praze dosažitelná. Dohoda na ní ale podle něj vyžaduje otevřený přístup i na straně potenciálních koaličních partnerů. "Doufám, že se všichni budou snažit, aby Praha co nejrychleji měla nové vedení," řekl.

S délkou jednání o pražské vládě není podle Fialy spokojený nikdo. Není podle něj jednoduché najít shodu mezi stranami, když některé z nich byly minulé volební období v opozici a další ve vedení města. "Ale myslím si, že ty věci jsou překonatelné a že se Praha dočká velmi brzy nového vedení," poznamenal.

Podle premiérova "osobního pocitu vnějšího pozorovatele" by už nejasná situace v Praze neměla trvat dlouho. Situace podle něj dospěla už do takového stavu, že pražská veřejnost oprávněně očekává, že hlavní město začne někdo řídit a výsledky voleb se promítnou i do vedení města.

Pražští zastupitelé se dnes sešli na pokračujícím ustavujícím zasedání, nové vedení ale zřejmě nezvolí kvůli chybějící dohodě ani dnes.

Komunální volby v Praze letos vyhrála koalice Spolu, získala v 65členném zastupitelstvu 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti mají 13 zastupitelů. Čtvrtá Praha Sobě má 11 mandátů, pět zastupitelů má na pátém místě STAN. Šesté je SPD se třemi mandáty. Koaliční jednání v metropoli začala hned po zářijových volbách, zatím se však neposunula. Dosluhující radu kontrolují tři výbory zřízené na ustavujícím jednání zastupitelů.