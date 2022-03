Fiala: Kapacity asistenčních center pro uprchlíky jsou zatím dostatečné

Praha - Kapacity krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU) jsou v současné době dostatečné. Do budoucna bude potřeba centrálně řešit rovnoměrné rozložení tlaku na jednotlivá centra. Novinářům to dnes řekl v hradeckém centru premiér Petr Fiala (ODS). Asistenční centra by měla fungovat ve všech krajích, směřují tam uprchlíci kvůli prvnímu kontaktu s úřady. Velký nápor dnes zažívá centrum na výstavišti v Brně.

"Kapacity (center) jsou dostatečné. To, co budeme muset udělat a musíme vyhodnotit v dalších dnech, bude nerovnoměrné rozložení lidí, kteří utíkají z Ukrajiny, do jednotlivých krajských center. Bude to vyžadovat centrální řízení i logistiku tak, aby zatížení bylo takové, aby krajská centra zvládala. V tuto chvíli systém, tak jak je nastaven, stačí. Pokud to stačit nebude, budeme hledat další řešení," řekl Fiala.

Podle premiéra je pro zvládnutí uprchlické krize důležité, že Česko velmi rychle nastavilo centrální řízení pomoci uprchlíkům. "Jsme v situaci, že máme možnost si na první vlně lidí, kteří vědí, kam jdou, mají tu často i nějaké zázemí, nastavit všechny procesy tak, abychom dokázali zvládnout i příliv lidí, který bude početně vyšší a zázemí v ČR většinově nemají," řekl Fiala.

Kvůli velkému náporu Ukrajinců dnes dopoledne asistenční centrum na výstavišti v Brně zastavilo vydávání lístků k registraci. Podle mluvčí kraje Aleny Knotkové to platí až do odvolání. Podle ní by nyní měli chodit jen lidé, kteří nemají zázemí a ubytování. Ještě ráno kraj uváděl, že kvůli velkému množství lidí se čeká na odbavení potřebných dokladů den až den a půl.

Dnes začal platit nouzový stav, který má pomoci zvládnout migrační vlnu do ČR vyvolanou ruskou invazí na Ukrajinu, část pravidel pro uprchlíky se zjednoduší.

Denně kvůli válce z Ukrajiny do Česka přichází 5000 migrantů, před zhruba měsícem to bylo úhrnné číslo za celý měsíc.

V Česku se ve čtvrtek ohlásilo 8400 uprchlíků z Ukrajiny, celkem přes 33.000

V Česku je nyní podle odhadů přes 50.000 uprchlíků z Ukrajiny. Většinou jsou to ženy, děti a lidé ve vyšším věku. Ministerstvo vnitra vydalo příchozím zatím asi 22.000 víz. Na tiskové konferenci po jednání Ústředního krizového štábu to řekl jeho předseda a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Zdůraznil, že vyřizování povolení je zdarma. Varoval před platbami zprostředkovatelům. Na cizinecké policii či v asistenčních centrech se ve čtvrtek zaregistrovalo 8400 lidí prchajících před válkou na Ukrajině. Na dotaz ČTK to dnes sdělila mluvčí cizinecké policie Renata Grecmanová. Od začátku ruské invaze se v Česku ohlásilo přes 33.000 uprchlíků z Ukrajiny.

Ke zvládnutí pomoci uprchlíkům z Ukrajiny platí v Česku od dnešní půlnoci nouzový stav. Ministerstvo vnitra udělilo ve čtvrtek 8309 speciálních víz určených pro lidi zasažené invazí, celkem má tato víza téměř 22.000 uprchlíků, uvedlo ministerstva vnitra na twitteru.

Rakušan zdůraznil, že vyřizování víz, povolení či ubytování je zdarma. Podle ministra se objevují "často ukrajinské struktury", které s nimi začínají obchodovat a žádají úplatu. "Nic takového není potřeba. Všechno je poskytováno bezplatně. Žádnou výhodu nikdo za peníze zprostředkovateli nezíská. Je to čistý podvod," řekl Rakušan.

Denně nyní kvůli ruskému napadení Ukrajiny do Česka přichází podle Rakušana 5000 migrantů. Před zhruba měsícem to bylo úhrnné číslo za celý měsíc, uvedl ve čtvrtek po mimořádném jednání vlády. Ke zvládnutí takové vlny jsou nutná opatření, která jsou podle vlády možná jen při nouzovém stavu.

"Využití stávajících běžných nástrojů a oprávnění státu, ale i územních samosprávných celků, nejsou za této situace dostatečná," stojí v odůvodnění. Nouzový stav podle vlády umožní flexibilnější a rychlejší koordinaci činností vedoucích ke zvládnutí krizové situace.

Na cizinecké policii se příchozí lidé musí registrovat do tří dnů po příjezdu. Pokud bydlí v nějakém zařízení, nahlásí je ubytovatel. Poté mají lidé 90 dnů na vyřízení víza, o které mohou žádat na pracovištích azylové a migrační politiky po celém Česku. Díky speciálním dlouhodobým vízům, které vydává ministerstvo vnitra, budou lidé z Ukrajiny automaticky zařazeni do systému veřejného zdravotního pojištění, mohou si s nimi také vyřídit povolení k zaměstnání.

Asistenční centra, která vznikla v Praze i v dalších krajích, mají podle ministerstva vnitra řešit kromě registrace a zdravotních prohlídek nově příchozích také ubytování, logistiku, humanitární pomoc či dopravu. Seznam všech asistenčních center je k dispozici na webových stránkách ministerstva vnitra.

Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky ve středu oznámil, že z Ukrajiny za týden od zahájení ruské invaze uprchlo více než milion lidí, což je více než dvě procenta populace. Nejvíce uprchlíků míří do Polska, Maďarska a Moldavska.

Centrum na výstavišti Brno zažívá nápor Ukrajinců, zastavuje vydávání lístků

Asistenční centrum na výstavišti v Brně kvůli velkému náporu Ukrajinců prchajících před válkou zastavuje vydávání lístků k registraci. ČTK to řekla mluvčí kraje Alena Knotková. Platí to až do odvolání. Podle ní by nyní měli chodit jen lidé, kteří nemají zázemí a ubytování. Ještě ráno kraj uvedl, že kvůli velkému množství Ukrajinců se čeká na odbavení potřebných dokladů den až den a půl.

Do centra zamířily stovky lidí. "Kapacita se totálně naplnila. Zastavujeme vydávání lístků k registraci," uvedla Knotková. Chodit by měli jen ti, kteří nemají žádné zázemí. Část Ukrajinců totiž přichází k příbuzným, kteří už v České republice působí, a proto se mají kam uchýlit. Zastavení vydávání lístků potrvá do odvolání.

Asistenční centrum funguje od středy v pavilonu B na výstavišti. Uprchlíci se tam mohou zaregistrovat, což je potřeba splnit do tří dnů od vstupu do České republiky. Po registraci si mohou vyřídit víza, se kterými je spojeno i zdravotní pojištění. Dále si mohou vyřídit ubytování a také se zaregistrovat na úřad práce. V místě působí policisté, hasiči i další organizace jako například neziskové.

Rusko napadlo Ukrajinu minulý týden ve čtvrtek. Válka už si vyžádala mnoho obětí z řad vojáků i civilistů. Boje dnes pokračují devátým dnem. Ze země už prchly stovky tisíc Ukrajinců. Nejvíce jich zůstává v Polsku, v ČR se objevily už desítky tisíc lidí.

V Kongresovém centru začalo fungovat centrum pro uprchlíky, zájem je velký

V Kongresovém centru na pražském Vyšehradě začalo dnes ráno fungovat asistenční centrum pro ukrajinské uprchlíky. Přesunulo se tam z centrální budovy Městské knihovny, hasiči jej stěhovali přes noc. Už před otevřením dorazily k centru stovky lidí, po 11:00 bylo podle ředitele pražských hasičů Luďka Prudila odbaveno 100 rodin a dalších zhruba 1000 lidí čekalo, až na ně přijde řada. Centrum bude fungovat nonstop.

Pracovníci v centru Ukrajincům na 70 přepážkách pomáhají s vyřízením dokumentů a poskytují základní pomoc. Nově se v Kongresovém centru mohou i nechat naočkovat proti covidu-19. Centrum funguje společně pro Prahu a Středočeský kraj, v Městské knihovně ho město otevřelo v úterý a ve středu večer rozhodl krizový štáb o jeho přesunu.

"Včera (Ve čtvrtek) jsme ukončili činnost v Městské knihovně o 21:30, přípravné práce zde běžely celý den a my jsme pak ty ostatní technologie a činnosti stěhovali v noci," řekl Pudil. Dodal, že rychlý přesun provázely dnes dopoledne komplikace, které mohly proces zdržet, ale centrum je koncipováno na kapacitu 2000 lidí denně. Až 500 osob denně se může nechat naočkovat.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) dodal, že po vyhlášení nouzového stavu se proces zrychlil, protože činnosti doteď závislé na úřednících azylového odboru ministerstva vnitra přešly na policii, která je na tom personálně lépe. V centru uprchlíkům pomáhají také pracovníci úřadu práce, kteří jim mohou pomoci s hledáním zaměstnání nebo žádostmi o sociální dávky.

Radní Středočeského kraje Milan Vácha (STAN) uvedl, že Středočeský kraj už otevřel další centra v Kutné Hoře a Mladé Boleslavi. "Jsme připraveni případně otevřít další centra," dodal.

Uprchlíci mohou využívat veřejnou dopravu zdarma v Praze i Středočeském kraji. Do pomoci město zapojilo také domy dětí a mládeže a školy. Budou se starat nejen o vzdělávání, ale i o mimoškolní aktivity ukrajinských dětí. Město a kraj tím chtějí odlehčit rodičům při zařizování důležitých věcí souvisejících s příchodem do jiné země. Samosprávy také pro uprchlíky vyhradily ubytovací kapacity a pořádají materiální i finanční sbírky.