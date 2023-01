Fiala jednal s vedením VZ o Ukrajině či kyberobraně

Praha - Premiér Petr Fiala s ministryní obrany Janou Černochovou (oba ODS) jednali dnes s vedením Vojenského zpravodajství (VZ) o válce na Ukrajině, kybernetické obraně či dezinformacích. Fiala po zasedání ocenil práci zpravodajců pod vedením ředitele Jana Berouna, tajná služba se podle něj těší vysokému renomé a prestiži a odvádí dobrou práci. Podle Černochové má VZ velkou důvěru také v zahraničí. Loňský rok podle Berouna přepsal bezpečnostní mapu v Česku i jeho okolí, označil ho za hektický.

Fiala po loňské návštěvě Bezpečnostní informační služby (BIS) ocenil další příležitost jednat přímo v prostorách zpravodajské služby s jejím vedením. "Probírali jsme aktuální úkoly zpravodajců zejména v souvislosti s válkou na Ukrajině," řekl. Ruská invaze na Ukrajinu podle něj ukázala význam přesných a včasných informací tajných služeb i poznatků získaných díky jejich mezinárodní spolupráci.

VZ se podle Fialy situací na Ukrajině intenzivně zabývá a odvádí cennou práci pro bezpečnost ČR. "Bez kvalitních podkladů od zpravodajců by vláda nemohla přijmout řadu klíčových rozhodnutí," podotkl.

Beroun považuje vůbec první premiérskou návštěvu ve VZ za čest a závazek, aby zpravodajci do budoucna dál plnili kvalitně své úkoly.

Fiala ocenil, že VZ se jako důležitá součást obranného a bezpečnostního systému ČR přizpůsobuje trendům v moderních technologiích a vylepšuje své schopnosti. Dnešní debata se podle něj týkala i kybernetické bezpečnosti. "ČR musí být připravena detekovat a zastavovat útoky na systémy státu a kritickou infrastrukturu," zdůraznil. Dalším tématem jednání byly dezinformace.

Beroun podle Fialy od nástupu v říjnu 2014 vybudoval dobře fungující a profesionální tým a zintenzivnil spolupráci se spojenci. "VZ se těší vysokému renomé a prestiži a odvádí dobrou práci, řekl. Černochová řekla, že na adresu VZ slýchá chválu i v zahraničí. "To, že se těší tak velké důvěře, je něčím, co by se mělo v pozitivním slova smyslu promítnout i do obrazu zpravodajství u české veřejnosti," řekla.