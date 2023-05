Fiala i Pašinjan se shodli na potřebě mírového řešení vztahů s Ázerbájdžánem

Praha - Cesta k mírovému řešení vztahů mezi Arménií a Ázerbájdžánem nespočívá v hledání překážek a problémů, ale ve snaze o dosažení trvalého míru. K tomu je zapotřebí nejen ázerbájdžánská strana, ale i dobrá vůle na obou stranách. Česká strana považuje za důležité vzájemné uznání celistvosti a svrchovanosti Arménie a Ázerbájdžánu. Řekl to premiér Petr Fiala (ODS) po dnešním setkání se svým arménským protějškem Nikolem Pašinjanem v Praze. Oba politici zdůraznili potřebu mírového řešení situace v regionu. Spor se sousedním Ázerbájdžánem o Náhorní Karabach zatěžuje Arménii již řadu let. Toto území je mezinárodně uznáváno jako část Ázerbájdžánu, ale do roku 2020 ho z velké části ovládali etničtí Arméni.

Před třemi lety spor přerostl ve válku, v jejímž důsledku Ázerbájdžán získal kontrolu nad částí tohoto území a přilehlými okresy, které do té doby byly pod arménskou kontrolou. Boje si vyžádaly životy asi 6700 lidí. Zakončilo je až příměří zprostředkované Ruskem.

"Jsme přesvědčeni, že v našem regionu není jiná alternativa než mír,“ řekl Pašinjan. Uvedl, že lidí žijící v Náhorním Karabachu jsou v důsledku blokády připraveni o možnost pohybu. Potraviny jsou tam k dispozici pouze na lístky a panuje tam v podstatě humanitární krize, popsal. Dodal, že kroky ázerbájdžánské strany považuje za přípravu etnických čistek v tomto území.

"Nezavíráme oči před problémy, kterým Arménie čelí," řekl Fiala. Česká strana je podle něho znepokojená humanitární situací v Náhorním Karabachu způsobenou blokádou Lačinského koridoru a souhlasí se stanoviskem EU k Lačinskému koridoru. Lačinský koridor představuje jedinou a pro zásobování životně důležitou pozemní cestu mezi Arménií a Náhorním Karabachem. Ázerbájdžán nedávno na silnici do enklávy vybudoval nové kontrolní stanoviště.

"Je potřeba udělat všechny kroky, které povedou k udržitelnému míru a stabilitě na jižním Kavkazu,“ řekl. "Považujeme za důležité vzájemné uznání celistvosti a svrchovanosti Arménie a Ázerbájdžánu,“ dodal český premiér. Trvalý mír podle něj musí být pro všechny zúčastněné strany přijatelný.

Kromě debaty o mírovém řešení a stabilitě na jižním Kavkazu debatovali oba politici o možnostech vzájemné spolupráce a podpoře vzájemného obchodu. Fiala uvedl, že hovořili o tom, které tamní výrobky by mohly být zajímavé pro český trh. Na tiskové konferenci podepsali premiéři také prohlášení o bilaterálních vztazích mezi oběma zeměmi. Prohlášení se zmiňuje například o třicetiletých vzájemných diplomatických vztazích.

Server BusinessInfo, který provozuje agentura CzechTrade, označuje Arménii za demokratickou parlamentní republiku. Také Fiala připomněl, že i zpráva Evropského parlamentu z letošního března označuje Arménii za lídra demokracie v regionu. Nedořešený konflikt o Náhorní Karabach je však podle BusinessInfo významnou brzdou rozvoje arménské ekonomiky i celého regionu. Za dlouhodobé problémy označuje BusinessInfo geopolitická rizika, částečnou izolaci kvůli uzavřeným hranicím, nízkou produktivitu práce a nízkou konkurenceschopnost.

Z Česka se do Arménie vyvážejí podle serveru hlavně průmyslové výrobky, například generátory, automobily nebo letouny. Naopak se dovážejí hlavně feroslitiny, koňaky, vína a potraviny.