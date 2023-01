Fiala: Hlava státu musí mít prozápadní orientaci a schopnost spojovat společnost

Brno - Hlavou státu musí být osobnost, která bude dobře reprezentovat Českou republiku v zahraničí, s jasnou prozápadní orientací a schopností spojovat společnost. Při odevzdání hlasu v prezidentských volbách to v Brně v základní škole v Zemědělské ulici řekl novinářům premiér Petr Fiala (ODS). K volebním urnám ho doprovodila rodina. Podle Fialy nikdo z kandidátů v úřadu prezidenta nevyřeší inflaci ani energetickou krizi, jak někteří kandidáti slibují, protože je to v kompetenci vlády.

Fiala očekává vysokou volební účast. "Zkušenosti, které máme, říkají, že bývá nejvyšší volební účast. Vyšší než do Sněmovny. Očekávám, že se to zopakuje. Je dobře, když občané využívají své právo a nenechají, aby za ně rozhodoval někdo jiný," řekl Fiala. V posledních prezidentských volbách v roce 2018 byla v prvním kole účast 61,92 procenta.

Sám prozradil, že volil některého ze tří kandidátů doporučovaných koalicí Spolu, jméno vhozené v obálce ale neřekl. Koalice Spolu podporovala Petra Pavla, Danuši Nerudovou a Pavla Fischera. Fiala zároveň připomněl, že nebyl stoupencem přímé volby prezidenta, protože podle něj přináší problémy. "Ale respektuju, že tak bylo rozhodnuto. Lidé mají vůli zachovat přímou volbu prezidenta, a proto nenavrhuji změny," poznamenal premiér.

Volby prezidenta považuje za důležité. "Vybíráme hlavu státu. Musí to být osobnost, která nás bude dobře reprezentovat v zahraničí, člověk s jasnou prozápadní orientací a někdo, kdo má schopnost spojovat společnost," řekl Fiala. Zdůraznil, že role prezidenta je jasně daná ústavou. "Prezident by měl ústavu respektovat například při jmenování profesorů a členů vlády," narážel Fiala na to, že současný prezident Miloš Zeman v některých případech navrhované kandidáty nejmenoval.

Fiala ubezpečil, že se bude snažit s novým prezidentem nebo prezidentkou vytvořit vztah komunikace a permanentního dialogu. "Někteří kandidáti sice slibují věci, které nikdo z nich nevyřeší z úřadu prezidenta, ať už je to inflace nebo energetická krize, ani nebude určovat naši zahraniční politiku. To je v kompetenci vlády. V čele státu ale máme mít osobnost, za kterou se nestydíme, která nás dokáže spojovat a v pravou chvíli říct správná slova," dodal Fiala.

Volby v ČR začaly dnes ve 14:00, lidé mohou odevzdat hlas do 22:00. V sobotu pak mohou volit od 8:00 do 14:00. O přízeň voličů se ucházejí Andrej Babiš, Jaroslav Bašta, Karel Diviš, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Danuše Nerudová, Petr Pavel a Tomáš Zima.