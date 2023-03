Fiala: Do dvou let vláda podpoří celkem 200.000 fotovoltaik na střechách

Praha - Do dvou let vláda podpoří celkem 200.000 fotovoltaických zařízení na střechách, dvojnásobek oproti cíli v programovém prohlášení. Na dnešní tiskové konferenci po uvedení nového ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) do funkce to řekl premiér Petr Fiala (ODS). V uplynulém roce podle něj ministerstvo schválilo podporu domácím i velkým fotovoltaickým elektrárnám ve výši 14 miliard korun.

Hladík považuje za klíčové mimo jiné pomoci obcím a městům s aplikací komunitní energetiky. Obecně je cestou k bezemisní energetice jádro a obnovitelné zdroje, řekl. Uvedl také, že za Fialovy vlády čeští obyvatelé díky dotačním titulům mohli ušetřit 350.000 tun uhlí, což je ekvivalent 2,2 miliardy korun.

Ministerstvo připravuje rozšíření podmínek dotačního programu na podporu energetických úspor Nová zelená úsporám. Podporu chce rozšířit o investice do bytových domů, možnost přechodu z plynových zdrojů na obnovitelné zdroje energie nebo poskytnutí státních půjček pro investice. Resort chce letos spustit další vlnu kotlíkových dotací v krajích ČR na výměnu starších kotlů zranitelných domácností.

Fiala připomněl, že úřad spustil i dotační program Spravedlivá transformace, kde je k dispozici přes 40 miliard korun na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech, tedy v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Díky programu podle premiéra mohou například školy získat peníze na kvalitnější internetové připojení či modernizaci učeben. Hladík se chystá regiony v nejbližších týdnech navštívit.

Za další úkoly resortu předseda vlády považuje ochranu podzemních a povrchových vodních zdrojů, legislativní úpravu k řešení ekologických havárií nebo přípravu zálohování nápojových obalů.

Hladík také zmínil ochranu půdy. Míní, že logistických a velkých nákupních center už je v ČR dost a neměly by se stavět na nejhodnotnějších půdách. "Ve zbývajících dvou a půl letech dokážeme rozšířit nejhodnotnější chráněná území až o 25 procent," řekl ministr. Vyhlášeny by podle něj měly být chráněné krajinné oblasti Soutok a Krušné hory a Národní park Křivoklátsko. Důraz klade i na oběhovou ekonomiku.

Prezident Petr Pavel dnes den poté, co se ujal funkce hlavy státu, jmenoval místopředsedu KDU-ČSL Hladíka ministrem. Předchozí prezident Miloš Zeman jmenování začátkem roku odmítl, což lidovci označili za protiústavní, kompetenční žalobu ale s ohledem na končící mandát bývalé hlavy státu nepodali. Vláda nebyla kompletní od začátku listopadu, kdy ze zdravotních důvodů skončila na ministerstvu životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL). Resort dočasně vedl vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Po tiskové konferenci na Hladíka před ministerstvem čekala desítka ekologických aktivistů, od kterých dostal obraz. Slíbil, že si rád vyslechne jejich argumenty a budou se pravidelně scházet.