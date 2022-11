Fiala: ČR musela reagovat na zvýšenou migraci, kontroly na hranicích fungují

Praha - Česká republika musela reagovat na situaci v souvislosti s novou migrační trasou, opatření funguje. Ke kontrolám na hranicích se Slovenskem to po dnešním jednání vlády řekl premiér Petr Fiala (ODS). Ve čtvrtek večer bude v Praze jednat mimo jiné s předsedou slovenské vlády Eduardem Hegerem, podle kterého nynější situace na česko-slovenské hranici nemůže pokračovat. Benefitem schengenského prostoru je volný pohyb, řekl dnes Heger novinářům. Český ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), který se má čtvrtečního jednání také zúčastnit, nečeká, že výsledkem bude okamžité zrušení kontrol na hranicích. Řekl to dnes na konferenci Sdružení místních samospráv.

ČR kvůli náporu migrantů původem hlavně ze Sýrie zavedla kontroly na hranicích se Slovenskem na konci září a pak opakovaně rozhodla o jejich prodloužení. Kabinet je minulý týden prodloužil o 15 dní, tedy do 12. listopadu, podle části evropského nařízení, které umožňuje zavést ochranu hranic neprodleně. Dalších 30 dní pak budou kontroly fungovat podle jiné části nařízení, pokud k tomu nebude mít námitky Evropská komise.

Fiala uvedl, že z obnovení kontrol na hranici se Slovenskem vláda nemá radost, musela ale reagovat na situaci v souvislosti s novou migrační cestou, kterou využívali především syrští uprchlíci a převaděči. "Opatření, které jsme udělali, skutečně funguje," konstatoval premiér. Migrační trasa je jím oslabena, a česká včasná reakce podle Fialy navíc vedla k tomu, že i jiné státy začaly plnit své úkoly a věnují se tomu, aby migrace po dané trase byla ztížena.

Také Rakušan hraniční kontroly hájil. Nemyslí si, že výsledkem čtvrtečního jednání se slovenskou stranou bude "nějaké akutní zrušení znovuzavedených kontrol". "V době, kdy jsme zaváděli kontroly, tak Česká republika evidovala až 350 ilegálních migrantů denně na svém území. Slovenská republika v té době evidovala 150 ilegálních migrantů týdně," řekl český ministr vnitra. Tato disproporce podle něj ukazuje, jakým způsobem se k nelegální migraci stavěla Česká republika a jakým Slovensko. "A že bohužel ty migrační proudy ze Slovenska do České republiky proudily bez nějakých větších zásahů na té slovenské straně," dodal.

Fiala považuje za důležité o věci jednat. Proto se ve čtvrtek sejdou jak premiéři Česka a Slovenska, tak ministři vnitra a policejní prezidenti obou zemí. Podle ministerského předsedy budou hovořit i o tom, v jakém časovém horizontu lze dospět k jinému řešení, než jsou hraniční kontroly.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) připomněl, že od noci na pondělí policie zdvojnásobila kapacitu odbavování nákladních vozidel na české straně hraničního přechodu Lanžhot-Kúty. Podle ministra to výrazně přispělo ke zkrácení čekací doby.

Česká policie od znovuzavedení kontrol na hranicích se Slovenskem podle pondělních informací zajistila v celé zemi 8840 lidí při nelegální migraci a 91 převaděčů. Podmínky pro vstup do ČR nesplnilo 1587 lidí, na Slovensko vrátila 2841 lidí.

Čeští a slovenští představitelé se koncem října přeli o tom, zda české kontroly porušují schengenský kodex. Podle slovenského ministra vnitra Romana Mikulce Česko v souvislosti s předáváním migrantů porušuje readmisní dohodu mezi oběma zeměmi. Jeho český protějšek Vít Rakušan (STAN) naopak trvá na tom, že prodloužení kontrol na hranicích je přesně v mezích mezinárodních pravidel a Česko kodex žádným způsobem neporušuje.

Heger: Stávající situace na hranicích ČR a SR nemůže pokračovat

Nynější situace na česko-slovenské hranici nemůže pokračovat, benefitem schengenského prostoru, do kterého patří Česko i Slovensko, je volný pohyb. Před čtvrtečním jednáním s českým premiérem Petrem Fialou to dnes novinářům řekl předseda slovenské vlády Eduard Heger. Česko na konci září zavedlo kvůli stoupajícímu počtu migrantů kontroly na hranicích se Slovenskem, jejichž trvání pak prodloužilo.

"Věřím, že najdeme společnou dohodu. To, co se momentálně děje na česko-slovenské hranici, není standard a nepochybně nemůžeme takto dále pokračovat. O to více, že jsme země, které jsou součástí schengenského prostoru. Benefitem schengenského prostoru je to, že hranice mezi sebou nemáme, máme volný pohyb,“ uvedl Heger po jednání bezpečnostní rady státu, která se zabývala také migrací.

Podle oznámení úřadu české vlády se jednání premiérů v Praze zúčastní také ministři vnitra Roman Mikulec a Vít Rakušan i policejní prezidenti obou zemí.

Předseda slovenské vlády zopakoval dřívější postoj Bratislavy, že ve stávající migrační vlně, ve které je Slovensko pro migranty tranzitní zemí, je třeba posílit vnější hranici schengenského prostoru volného pohybu osob. V zajištění její ochrany vidí Heger nadále problémy, jako řešení označil posílení smíšených mezinárodních hlídek a větší angažovanost unijní pohraniční agentury Frontex. V říjnu Slovensko vyslalo 40 policistů do Maďarska na pomoc místním úřadů s ochranou schengenské hranice.

Slovenský policejní prezident Štefan Hamran ocenil slovenskou vládu za to, že nepodlehla tlaku na zavedení hraničních kontrol mezi Slovenskem a Maďarskem. Podle něj nebyly naplněny předpoklady pro kontroly pohybu lidí na vnitřních hranicích schengenského prostoru. Před novináři také dodal, že uzavření 654 kilometrů dlouhé slovensko-maďarské hranice není možné personálně zajistit a že syrské migranty nelze vyhostit ani zadržovat.

Předseda slovenského parlamentu a vládního hnutí Jsme rodina Boris Kollár v diskusní relaci Rádia Expres naopak tvrdil, že Slovensko mělo v záležitosti hranic postupovat vůči Maďarsku stejně jako Česko a také Rakousko vůči Slovensku.