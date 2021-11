Fiala chce v Lánech se Zemanem projednat harmonogram jmenování vlády

Praha - Předseda ODS Petr Fiala potvrdil plán na své jmenování premiérem v neděli. Předpokládá, že s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech bude mít prostor na jednání, tak aby stanovili harmonogram jmenování celé vlády. Novinářům řekl, že konkrétní podoba jmenování ve chvíli, kdy prezident měl pozitivní test na covid-19, bude upřesněna během dneška a soboty. Koalice Spolu a PirSTAN je připravena převzít vládu k 16. prosinci, uvedl Fiala. Věc Hrad konzultuje s hlavní hygieničkou Pavlou Svrčinovou, uvedl.

Koalice Spolu a Pirátů se STAN je připravena převzít vládu k 16. prosinci. Jakýkoli posun za polovinu prosince by byl nedobrou zprávou, řekl Fiala.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček dnes oznámil, že Zeman bude v sobotu propuštěn z Ústřední vojenské nemocnice, kam byl ve čtvrtek převezen po pozitivním testu na koronavirus. V neděli v 11:00 pak na zámku v Lánech jmenuje Fialu premiérem. Uvedl, že budou dodržena platná hygienicko-epidemiologická opatření. Fiala předpokládá, že pravidla budou stanovena po dohodě mezi ošetřujícím lékařem hlavy státu, hygienou a prezidentskou kanceláří.

"Jsem rád, že prezident si uvědomuje závažnost situace a nutnost, aby byla rychle jmenována vláda, která odpovídá výsledkům voleb, a i v této složité situaci se hledá řešení, které by k tomu mělo vést," uvedl Fiala. Jak bude jmenování konkrétně vypadat, se podle něj upřesní v následujících hodinách a v průběhu soboty.

"Bude to tak, aby byly dodrženy hygienické předpisy, pravidla a ústava," konstatoval. Doplnil, že situace "je vážná, neúnosná a je třeba, aby bylo zcela jasné, kdy bude vláda jmenována a aby to jmenování proběhlo rychle". Později doplnil, že koalice Spolu s Piráty a STAN je připravena ujmout se vlády v polovině prosince a jakýkoli další odklad by byl nedobrou zprávou.

Zeman měl Fialu jmenovat předsedou vlády dnes v poledne. Program kvůli hospitalizaci zrušil. Jmenování nové vlády podle Fialy nesnese odklad. Předpokládá, že si o tom s prezidentem bude moci promluvit osobně tak, aby dospěli společně k řešení.

Zeman byl ve čtvrtek ráno propuštěn po více než měsíci a půl dlouhé hospitalizaci z ÚVN do domácí péče v Lánech. Vpodvečer byl ale opět převezen do nemocnice kvůli pozitivnímu testu na onemocnění covid-19. Podle nemocnice bylo důvodem preventivní podání monoklonálních látek. V nemocnici měl zůstat na pozorování.

Zemana v sobotu pustí z nemocnice, v neděli chce jmenovat Fialu

"Podle informací ošetřujícího lékaře profesora Miroslava Zavorala bude prezident republiky Miloš Zeman v sobotu dne 27. listopadu 2021 propuštěn z Ústřední vojenské nemocnice v Praze na zámek v Lánech," napsal Ovčáček. "Prezident republiky Miloš Zeman jmenuje Petra Fialu do funkce předsedy vlády v neděli dne 28. listopadu 2021 v 11:00 hodin na zámku v Lánech, za dodržení platných hygienicko-epidemiologických opatření," dodal.

Izolaci nakažených upravuje zákon o ochraně veřejného zdraví. Podle informací na webu Státního zdravotního ústavu musí lidé zůstat doma, ideálně v samostatné dobře větrané místnosti, ideálně se samostatnou toaletou. Měli by také omezit kontakty s dalšími osobami na minimum a omezit jakékoliv návštěvy a při komunikaci s lidmi se vyvarovat přímému kontaktu. Doporučuje se také používání vlastního nádobí nebo ručníků.

Izolace nakažených trvá podle metodického pokynu hlavní hygieničky 14 dní a na rozdíl od karantény lidí v rizikovém kontaktu není možné ji dříve ukončit negativním testem. Pokud má nakažený příznaky, karanténa se ukončí případně později, nejdříve tři dny po skončení příznaků.