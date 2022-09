Fiala: Částečná mobilizace je dalším důkazem toho, že agresorem je Rusko

Praha - Částečná mobilizace, kterou dnes ráno vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin, je snahou o další eskalaci Ruskem rozpoutané války na Ukrajině a dalším důkazem toho, že jediným agresorem je právě Rusko. Ve vyjádření pro ČTK to uvedl premiér Petr Fiala (ODS).

"Pomoc Ukrajině je potřeba a musíme v ní v našem vlastním zájmu pokračovat," dodal Fiala.

Putin dnes v televizním vystoupení uvedl, že vyhlášení částečné mobilizace je na obranu před Západem, který se podle něho snaží oslabit, rozdělit a zničit Rusko. Mobilizace, která se dotkne hlavně ruských občanů v záloze a s vojenskou zkušeností, začne podle prezidenta okamžitě. Podle ruského ministra obrany Sergeje Šojgua armáda povolá v rámci mobilizace 300.000 rezervistů.

"Vyhlášením částečné mobilizace v Rusku definitivně padá Putinova lež o 'speciální operaci'. Putin zkrátka vede krvavou válku proti Ukrajině," napsal na twitteru vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Rusko invazi označuje za speciální vojenskou operaci. "Nesmí ji vyhrát. A nevyhraje. Prohraje i v energetické válce, kterou vede proti nám i celé Evropě," dodal Rakušan.

"Je to asi reakce na relativně úspěšnou protiofenzivu Ukrajiny," řekl před jednáním vlády vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). I referenda v okupovaných regionech jsou podle něj součástí nějaké další ruské taktiky.

Luhanská lidová republika a Doněcká lidová republika v úterý oznámily, že mezi 23. a 27. zářím uspořádají referendum o připojení k Rusku. Taková lidová hlasování se mají konat i v Ruskem okupovaných částech ukrajinské Záporožské a Chersonské oblasti.

"I odložení Putinova projevu, který byl očekáván včera (v úterý), má svoji roli. Budeme se o tom bavit asi i na vládě," dodal Bartoš. "Vladimir Putin se dostává do úzkých, takže dělá různé věci," poznamenal ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) jde spíše o gesto dovnitř Ruska. "Když se podíváte na sílu, kterou má dnes k dispozici Ukrajina, na to, co znamená ta mobilizace ve své podstatě, jak dlouho to bude trvat, kdy mohou být tyto síly k dispozici na území Ukrajiny, tak si myslím, že to je spíš taková proklamace síly a demonstrace dovnitř do Ruska než něco, co by mohlo teď krátkodobě změnit tu vojenskou rovnováhu," řekl novinářům.

Podle předsedy sněmovního zahraničního výboru Marka Ženíška (TOP 09) je Putin "naprostý šílenec, kterého je nutné zastavit teď." "Částečná mobilizace je snad začátkem jeho konce. My musíme Ukrajině nadále pomáhat. A masivně. Kdo tvrdí, že dodávky zbraní eskalují konflikt, chce výhru zločinného Ruska," doplnil.

Ministryně Černochová: Mobilizací Putin přiznal svou prohru

Vyhlášením částečné mobilizace ruský prezident Vladimir Putin přiznal svou prohru. Novinářům to před začátkem jednání vlády řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Ještě předtím ČTK sdělila, že Putinův projev je hlavně snahou udržet svou pozici v očích Rusů. Putin podle ní již na Ukrajinu posílá kohokoli, kdo byl po ruce. Mobilizace proto podle ní nepomůže, protože nic nenasvědčuje tomu, že Rusko má ještě koho mobilizovat. Uvedla, že Česko musí dál podporovat Kyjev a dát Rusku jasnou zprávu, že se nenechá vydírat.

"Putin tím přiznal svou prohru a přiznal, že nedokázal čelit motivovaným ukrajinským vojákům a že vlastně sahá v nouzi, ve které je, k tomuto krajnímu řešení," řekla ministryně novinářům. Poukázala na to, že k vyhlášení částečné mobilizace přistoupil, přestože dosud tvrdil, že žádnou válku na Ukrajině nevede a působení Rusů označoval za speciální operaci. "Mobilizace má jasné parametry, kdy se mobilizuje - mobilizuje se tehdy, když je válka. Takže i tohle je další lež Vladimira Putina," řekla Černochová.

Již předtím uvedla, že Putinův projev je hlavně snahou udržet jeho pozici v očích Rusů. Mezinárodní společenství podle ní dávno ví, že Putin na Ukrajinu už nyní posílá kohokoli, kdo je zrovna po ruce. "Včetně vězňů a lidí, kteří nemají s armádou společného vůbec nic. Mobilizace tomu nijak nepomůže, protože nic nenasvědčuje tomu, že ještě je koho mobilizovat," dodala. Prakticky to podle ní znamená, že řádná ruská armáda nedokázala ponížit a dobýt Ukrajinu, ani čelit její motivované armádě.

Podotkla, že vyhrožování jadernými zbraněmi nezaznělo poprvé. "Ale Vladimir Putin si je dobře vědom toho, že Západ je podstatně silnější než Rusko a že je na všechny alternativy plně připraven," doplnila.

Ministryně zároveň uvedla, že pro Česko vyhlášení mobilizace znamená jediné, a to dál podporovat Ukrajinu. "Rusku musíme dát jasnou zprávu, že se nenecháme vydírat a že nesmí beztrestně porušovat mezinárodní právo, napadat cizí země a vraždit jako terorista ženy a děti," dodala.

MZV: Vyhlášení mobilizace eskaluje agresi Ruska na Ukrajině

Vyhlášení částečné mobilizace i pseudoreferenda v okupovaných regionech eskalují imperiální agresi Ruska a vedou k dalšímu umírání Ukrajinců i Rusů. Na twitteru to dnes v reakci na projev ruského prezidenta Vladimira Putina uvedlo ministerstvo zahraničí.

"Tvrzení, že Rusko je ohroženo, je odpornou lží. Svět vidí, že Rusko napadlo sousední demokracii, která jen brání svou svobodu," reagovala česká diplomacie.