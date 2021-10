Fiala by uvítal nominaci kandidáta na prezidenta ČR za koalici Spolu

Praha - Jedním z velkých úkolů příštích dní je začít přemýšlet nad kandidátem do prezidentských voleb. České televizi to dnes v podvečer řekl lídr koalice Spolu, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, Petr Fiala. Fiala by byl rád, kdyby kandidát byl za koalici Spolu, ale nevyloučil možnost širší podpory. Současnému prezidentovi Miloši Zemanovi vyprší druhý mandát v březnu 2023. Hnutí ANO před sněmovními volbami uvedlo, že do prezidentských voleb postaví vlastního kandidáta, jméno ale nemá.

"Je jedním z velkých úkolů příštích dní začít přemýšlet nad kandidátem na hlavu státu. Byl bych rád, kdyby to bylo za koalici Spolu. Třeba dospějeme i k širší podpoře nějakého kandidáta, který bude mít šanci vyhrát volby a být důstojným prezidentem České republiky a nástupcem Miloše Zemana," uvedl dnes Fiala.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš před sněmovními volbami uvedl, že hnutí do prezidentských voleb v roce 2023 postaví vlastního kandidáta. Konkrétní jméno ale hnutí nemá. V sobotu po volbách Babiš uvedl, že on sám o svoji kandidatuře neuvažuje. V poslední prezidentské volbě v roce 2018 hnutí vlastního kandidáta nenasadilo, před druhým kolem pak podpořilo obhajujícího Miloše Zemana.

Mezi nejpopulárnější potenciální kandidáty na hlavu státu patří podle průzkumu agentury STEM/MARK z letošního dubna moderátor a herec Marek Eben, senátorka Miroslava Němcová, generál Petr Pavel nebo senátoři Jiří Drahoš, Pavel Fischer, Marek Hilšer či Miloš Vystrčil. Babiš z první desítky vypadl, přitom v září 2019 byl v podobném výzkumu STEM/MARK favoritem.