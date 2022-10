Fiala bude dnes v Praze jednat s představiteli Plzeňského kraje o gigafactory

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) bude dnes v Praze jednat s hejtmanem Plzeňského kraje Rudolfem Špotákem (Piráti), plzeňským primátorem Romanem Zarzyckým (ANO) a dalšími představiteli kraje o zvažované výstavbě továrny na baterie do elektromobilů koncernu Volkswagen v Líních u Plzně. Vláda minulý týden záměr vybudovat průmyslovou zónu na záložním armádním letišti podpořila, zástupci okolních obcí s projektem naopak nesouhlasí.

Volkswagen, do kterého patří i česká Škoda Auto, by měl o lokalitě pro gigafactory ve střední Evropě rozhodnout mezi Českem, Maďarskem a Polskem do konce letošního roku. To ale znamená, že v listopadu by měl od české strany získat garantovaný příslib vyřešení nezbytných podmínek. Mezi ty patří změna územního plánu, vybudování zdrojů vody a energie nebo silničního přivaděče.

Zarzycký minulý týden Fialu vyzval, aby vláda přehodnotila způsob, jak o stavbě dotčené obce i kraj informuje. Zároveň by vláda měla zveřejnit stanovisko armády, která by se letiště musela vzdát. Na neveřejném letišti v současnosti působí aerokluby a letecké školy a také letecká záchranná služba.

Případná výstavba gigafactory na 185 hektarech by mohla začít ve třetím čtvrtletí roku 2024 a továrna by mohla vyrábět v roce 2027. Počítá se s postupným vytvořením více než 4000 kvalifikovaných pracovních míst, uvedl minulý týden člen představenstva Škody Auto Martin Jahn. Hodnota továrny má být 120 miliard Kč.