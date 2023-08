Fiala: Blažek na koaličním jednání vysvětlil okolnosti schůzky s Nejedlým

Praha - Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) na středečním koaličním jednání ve formátu K15 vysvětlil všechny okolnosti schůzky s exporadcem bývalého prezidenta Martinem Nejedlým a odpovídal na otázky. Novinářům to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Více k jednání předsedové stran zástupcům médií neřekli.

"Jak jsme dopředu ohlásili, pan ministr Blažek přišel na jednání K15, kde vysvětlil situaci, všechny okolnosti své schůzky s Martinem Nejedlým a odpověděl na otázky, které mu jednotliví účastníci schůzky pokládali," uvedl Fiala.

Blažek kvůli schůzce v restauraci z minulého týdne čelil kritice od koaličních partnerů i výzvám k odstoupení. Při příchodu na středeční jednání kabinetu většina z ministrů, kteří se vyjádřili, nechávala rozhodnutí na občanských demokratech, nebo záležitost nevztahovala k dalšímu Blažkově působení ve vládě. Věc ale považují za nešťastnou jako symbol či signál veřejnosti.

Ministr spravedlnosti se ve středu hájil i před senátory. Řekl jim, že obsahem setkání nebylo nic, za co by se mohl stydět. Přiznal, že své počínání "nedomyslel politicky". Pětihodinové setrvání v jedné z pražských restauraci, kam se podle svých slov uchýlil kvůli bouřce, zdůvodnil svou upovídaností. Podotkl také, že v restauraci nehovořil pouze s Nejedlým. O rezignaci podle vyjádření pro Českou televizi neuvažoval.

O setkání Blažka s Nejedlým informoval server Seznam Zprávy, jehož reportéři s Blažkem u restaurace mluvili. Ministr ještě před publikováním zprávy na sociální síti popsal setkání jako náhodné. Uvedl, že nešlo o žádnou konspiraci, ale v podniku se schovával kvůli vydatné bouřce, která Prahu zasáhla.

Blažek podle Fialy dostal žlutou kartu, přihlédl k jeho práci v resortu

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek podle premiéra Petra Fialy (oba ODS) dostal kvůli setkání s lobbistou Martinem Nejedlým od vedení strany žlutou kartu a ví, co toto varování ve sportovní terminologii pro něj znamená. Premiér dnes novinářům po jednání kabinetu řekl, že mimo jiné přihlédl k dobrému hodnocení Blažkovy práce v čele ministerstva spravedlnosti. Pokud by se podle premiéra ukázalo, že ve vysvětlování kauzy neříkal pravdu, následovala by červená karta. To ve fotbale znamená vyloučení ze hry.

Rozhodnutí předseda vlády nepřehodnotí po dnešních informacích serveru Seznam Zprávy o tom, že se exporadce prezidenta Miloše Zemana s ministrem sešel i zhruba před čtvrt rokem. Zpráva je postavena na vyjádření Nejedlého. Fiala uvedl, že ji Blažek okamžitě dementoval a že Blažkovi věří víc než Nejedlému. "Pokud by se prokázalo, že nemluvil pravdu, tak samozřejmě po žluté kartě následuje červená," konstatoval.

V době, kdy se scházeli ve Strakově akademii zástupci koalice, spolek Milion chvilek poblíž úřadu vlády uspořádal happening s názvem Poslední kapka Pavla Blažka. Cílem akce bylo podle organizátorů apelovat na premiéra, aby Blažka z pozice ministra odvolal.