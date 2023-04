Fiala a Heger zdůraznili potřebu jednoty EU a NATO ohledně Ukrajiny

Trenčín (Slovensko) - Udržení jednoty Evropské unie a Severoatlantické aliance je nevyhnutelným předpokladem posílení obrany Ukrajiny, dalšího odstrašení agresora a dosažení spravedlivého a udržitelného míru, uvedli český a slovenský premiér Petr Fiala a Eduard Heger ve společném písemném prohlášení po dnešním jednání členů vlád obou zemí na Slovensku. Vyslovili se přitom pro pokračování různých forem pomoci Ukrajině, která od konce loňského února čelí ruské vojenské invazi.

"Důležitým faktorem je i pokračování v cíleném tlaku na Ruskou federaci v podobě důkladného dodržování sankcí ze strany EU a jejích partnerů, bránění jejich obcházení a vytváření mechanismů vyvozovaní odpovědnosti za zločiny spojené s touto agresí," píše se v prohlášení, které ČTK poskytl tiskový odbor úřadu slovenské vlády.

Podle Fialy a Hegera je v životním zájmu Česka a Slovenska pokračovat v obraně klíčových hodnot jako jsou svoboda, demokracie, lidská práva či spravedlnost, ačkoli válka na Ukrajině negativně ovlivňuje občany bývalého Československa.

Oba premiéři se vyslovili pro hledání způsobů, jak účinněji spolupracovat v boji proti hybridním hrozbám, ale i proti kybernetickým útoků a různým formám zastrašování. "Pod vlivem hybridního působení Ruské federace jsou podkopávány právě základy demokracie či právního státu a je ohrožována vnitřní soudržnost a společenský smír," uvedli v dokumentu předsedové vlád.

Fiala a Heger rovněž poukázali na přetrvávající blízké vztahy mezi Českem a Slovenskem, mimo jiné na zvyšující se obchodní výměnu a posílení přeshraniční spolupráce. Za potřebné označili investice do inovací, lidí a vývoje zelených technologií, jakož i posilování energetické bezpečnosti, přičemž oběma zemím se podle premiérů daří snižovat závislost na energetických dodávkách z Ruska.

Obranný průmysl je příležitostí pro spolupráci, uvedli premiéři

Obranný průmysl představuje novou možnost spolupráce mezi Českou republikou a Slovenskem, řekl slovenský premiér Heger na úvod společného jednání vlád obou zemí v Trenčíně. Podobný názor vyslovil i předseda české vlády Fiala. Za důležitou Heger označil potřebu nahradit dovoz jaderného paliva z Ruska dodávkami odjinud.

"Obranný průmysl je nový potenciál, protože všechny členské země budou zvyšovat výdaje na obranu. To nám dává příležitosti pro spolupráci, máme tradici z dob Československa," uvedl Heger.

Ve firmách slovenského obranného průmyslu se angažuje skupina Czechoslovak Group (CSG) českého podnikatele Michala Strnada, která má například poloviční podíl ve výrobci munice ZVS Holding. Právě prostřednictvím této firmy se chce Slovensko zapojit do projektu EU na zvýšení výroby munice. Státy evropského bloku se v březnu dohodly na společných nákupech a financování munice pro Ukrajinu.

Fiala se vyslovil pro to, aby česká i slovenská armáda využívaly letouny české výroby, do jejichž výroby by se zapojily i slovenské firmy. Podobnou spolupráci by uvítal i při dalších projektech.

Heger se vyslovil také pro společný boj proti dezinformacím a pro hledání náhrady dodávek ruského paliva pro jaderné elektrárny, které mají v obou zemích bývalého Československa značný podíl na výrobě elektřiny.

Například palivo pro českou jadernou elektrárnu Dukovany bude od příštího roku nově dodávat americká firma Westinghouse. Do Dukovan palivo dříve dodávala ruská firma TVEL. Provozovatel elektrárny, společnost ČEZ, se však rozhodla dodavatele změnit z bezpečnostních důvodů po loňském napadení Ukrajiny Ruskem. Nového dodavatele jaderného paliva vybírá i největší slovenský výrobce elektřiny, společnost Slovenské elektrárne (SE) . Generální ředitel tohoto podniku Branislav Strýček minulý týden novinářům řekl, že SE budou palivo nově kupovat patrně rovněž od společnosti Westinghouse a jednat budou i s francouzskou firmou Framatome. V současnosti SE odebírají jaderné palivo z Ruska.

Kromě Hegera a Fialy na společné jednání do Trenčína přijelo shodně pět ministrů z Česka i Slovenska a také náměstci ministerstev odpovědných za průmysl, obchod a hospodářství.