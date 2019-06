Festivaly letos zvou na hory, na letiště, do likérky i k vodě

Praha - Zájem o festivaly popové a rockové hudby, kterých se v Česku každoročně koná několik stovek, udržují pořadatelé nejen hudební nabídkou. Velkou roli na úspěchu akce má také atraktivní místo konání festivalu nebo zajímavý doprovodný program. Letos organizátoři zvou na hory, na letiště, do likérky i k vodě a nabízejí například dětské koutky nebo sportovní vyžití. Vyplývá to z informací pořadatelů.

Návštěvníky Rock for People na letišti v Hradci Králové opět čeká Večírek pro nedočkavé, pro který se otevřou brány Festivalparku už 3. července. Kromě desítek kapel z domova i ze zahraničí nabídne 25. ročník ranní jógu, pravidelné běhy s RunCzech nebo U-rampu, kde se budou konat nejen exhibice, ale i workshopy a výstavy. Letní relax umožní i bazén, pláž a odpočinkové zóny.

Letní hudební festivaly se staly záležitostí celých rodin. Proto na letošním 3. ročníku putovního Létofestu, který začne 12. července v Pardubicích, nabídnou celé odpoledne věnované dětem. Také festival Přehrady fest, který odstartuje na Slapech 12. července a dále bude pokračovat na Vranově a skončí na Sečské přehradě, uvede kromě hudby i množství vodních radovánek a program pro děti s prasátkem Pigy. Nebudou chybět šlapadla nebo vyhlídkový let vrtulníkem nad přehradou. "První ročník nám ukázal, co dělat lépe. Oproti minulému roku jsme zvýšili kapacity parkování a stanových městeček," uvedl jeden z pořadatelů Jaroslav Šafařik.

Mnoho rodinných akcí slibuje i festival Benátská! konaný 25. až 28. července v Liberci. "Jsme festivalem pro celou rodinu a dost si na tom zakládáme. Takže kromě snahy o maximální čistotu v celém areálu zajišťujeme celou řadu doprovodných akcí, které pobaví všechny - od dětí po důchodce. Pro letošní rok připravujeme zónu vědeckého centra IQlandia a IQpark z Liberce, různé dětské koutky s kreativním zaměřením, nejdelší vodní skluzavku v Česku a spoustu dalších atrakcí," sdělili pořadatelé.

Novinky a vylepšení slibuje i letošní ročník drum and bassové akce Let It Roll, který se uskuteční 1. až 4. srpna na letišti v Milovicích. Účastníci se mohou těšit na zdokonalený systém třídění odpadu a recyklace nebo osvětový stánek Hard & Smart, ve kterém budou mít možnost dozvědět se více o účincích a důsledcích užívání legálních i nelegálních psychotropních látek. "Společně s účastníky myslíme na sociální a ekonomickou udržitelnost akce. Třídíme, recyklujeme, snažíme se každým rokem odbourat spotřebu plastů. Letos poprvé například nebudou brčka," podotkl zakladatel festivalu Zdeněk Souček.

Atraktivní prostředí nabídne 24. ročník festivalu Keltská noc, který se uskuteční 8. až 10. srpna v Harrachově na doskočišti Mamutího můstku. Podle organizátorů půjde o festival pořádaný v nejvyšší nadmořské výšce v Česku. Ani tam nebude scházet dětský koutek s nafukovacím hradem a odborným personálem. Areál likérky Rudolf Jelínek ve Vizovicích využijí k doprovodnému programu pořadatelé "hudebně-švestkového" festivalu Vizovické Trnkobraní, který se koná 16. a 17. srpna. Jeho součástí bude i soutěž v pojídání švestkových knedlíků otevřená široké veřejnosti. Do pojídání švestkových knedlíků se opět zapojí i vystupující kapely. V předchozích dvou letech s přehledem zvítězila skupina Visací zámek.

Přestože se v létě konají stovky různých festivalů, zájem o ně přetrvává. Například návštěvnost Colours of Ostrava se podle odhadů pohybuje kolem 50.000 lidí. Branami areálu loňské liberecké akce Benátská! za tři dny prošlo více 40.000 lidí. Vizovický Masters of Rock podle pořadatelů navštívilo zhruba 24.000 lidí. Počet návštěvníků, kteří v minulém roce přijeli do Hradce Králové na třídenní hudební festival Rock for People, organizátoři odhadli na téměř 25.000. Velkou návštěvnost hlásí i další akce. Podle průzkumu agentury NMS Market Research považuje letní hudební festivaly za oblíbenou zábavu 65 procent Čechů, zejména těch mladších.