Festival v Jihlavě uvede filmy Karla Vachka či Mana Raye

Režisér Karel Vachek vystoupil 16. září 2019 v Praze na tiskové konferenci k 23. mezinárodnímu festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava, který se uskuteční od 24. do 29. října 2019. ČTK/Deml Ondřej

Praha - Pětihodinový snímek klasika českého dokumentu Karla Vachka, nově objevené filmy představitele avantgardy Mana Raye nebo film o talentovaném klavíristovi sužovaného psychickou chorobou uvede letošní festival dokumentárních filmů v Jihlavě. Uskuteční se od 24. do 29. října a podle informací pořadatelů z dnešní tiskové konference se kromě uměleckého programu chce více zaměřovat na svůj ekologický dopad. Festival proto mimo jiné zřídil pozici ekologického ombudsmana.

Ekologické téma obsahují některé filmy a diskuse. "Nejde o jednorázový projekt, ale dlouhodobý závazek," uvedl ředitel festivalu Marek Hovorka. Pořadatelé by rádi, aby jejich hosté upřednostňovali hromadnou dopravu, případně vlak před letadlem.

Soutěžní sekce Česká radost se na festivalu nově otevírá i těm českým filmům, jejichž režisérem není český tvůrce. "I díky této změně představí letošní Jihlava snad nejpestřejší nabídku výrazných českých dokumentů, uvedených ve světové či české premiéře," řekl Hovorka.

V Česku dlouhodobě žijící francouzský režisér a producent Artemio Benki tak představí svůj režijní celovečerní debut Sólo. Sleduje v něm životní i umělecký osud talentovaného argentinského klavíristy Martína Perina, jehož slibnou kariéru ovlivnil dlouhodobý pobyt na psychiatrické klinice v Buenos Aires. "Je to příběh o lidské křehkosti, zranitelnosti, ale i odhodlání," říká Benki o své celovečerní prvotině. "Svým filmem jsem chtěl přispět k destigmatizaci lidí s duševním onemocněním a k rozostření hranice mezi tím, co je dnes běžně vnímáno jako normální, a co už nikoli," dodal režisér, jehož snímek měl světovou premiéru na festivalu v Cannes.

Také slovenská režisérka Barbora Berezňáková uvede v Jihlavě svůj debut. Její film Skutok sa stal jde po stopách jedné velké politické kauzy devadesátých let na Slovensku: sleduje únos syna tehdejšího prezidenta Michala Kováče, vraždu svědka případu Róberta Remiáše a pozdější amnestii, kterou pachatelům udělil Kováčův nástupce Vladimír Mečiar.

Zvláštního uvedení se v Jihlavě dočká dokumentární esej klasika české kinematografie Karla Vachka Komunismus a síť aneb Konec zastupitelské demokracie. Mnohahodinový film sleduje současnou českou politiku, filozofii, náboženství a umění. "Je to o tom, že když máte síť, fakticky můžete svět organizovat bez zastupitelů, už před 15 lety se scházeli na loukách a (expremiér Jiří) Paroubek je pronásledoval policií a také se svolali jen telefony. Totéž se děje teď v Paříži, když protestují žluté vesty," přiblížil Vachek svou vizi.

Jihlavský festival je největší přehlídkou dokumentárních filmů ve střední a východní Evropě a každoročně promítne přes 300 dokumentů.