Praha - Festival svobody 17. listopadu nabídne umělecká vystoupení na Národní třídě, koncert na Václavském náměstí nebo udílení Cen Paměti národa. Platforma zastřešuje akce pořádané občanskými iniciativami s cílem připomenout listopadové události. Uskuteční se nejen v Praze, ale i v dalších 36 městech, řekl na dnešní tiskové konferenci mluvčí Petr Meškán.

Festival svobody podle něj usiluje o posilování vztahů mezi občany, vyvolání konstruktivní diskuse o aktuálních problémech, připomínání si klíčových momentů historie a povzbuzování občanské angažovanosti.

Oslavy se budou letos poprvé odehrávat na celé Národní třídě, od Národního divadla až k Jungmannovu náměstí. Slavnost Korzo Národní nabídne koncerty, divadelní představení, autorská čtení, vzdělávací výstavy nebo program pro děti. Vystoupí kapely The Tap Tap nebo jazzový hudebník Jiří Stivín, v alternativním divadelním prostoru DUP 39 se odehraje například adaptace Audience Václava Havla s názvem Antiwords.

V literárním programu se na piazzetě Národního divadla představí Zdeněk Svěrák, Anna Geislerová nebo Michael Žantovský. Chybět nebudou ani čtyři fotografické a výtvarné výstavy. Za projektem Korzo Národní stojí zhruba 20 studentů napříč pražskými vysokými školami, oslavy pořádají už pět let. Podle jednoho z organizátorů Martina Pikouse minulý rok Národní třídou prošlo bezmála 80.000 lidí.

Na Koncertu pro budoucnost na Václavském náměstí vystoupí Pražský výběr, Prago Union nebo Barbora Poláková. Na akci vystoupí také řečníci jako Juraj Šeliga, který stojí za iniciativou Za slušné Slovensko, nebo Lex Paulson, jeden z autorů volební kampaně francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

Ceny Paměti národa v Národním divadle převezmou protikomunistický odbojář a politický vězeň Jiří Světlík, Milena Blatná, jež pomáhala vězňům v uranových dolech, bývalá politická vězenkyně Helena Kociánová, jež přišla den před propuštěním o nohu při pomoci spoluvězenkyni, a Marta Szilárdová, která přežila holokaust a zachránila život sestře během pochodu smrti. "Každý rok oceňujeme osobnosti, které v životě prokázaly, že čest, svoboda a lidská důstojnost nejsou jen prázdná slova," řekla za pořadatelskou organizaci Post Bellum Jana Holcová.

Pietní akty se uskuteční u Hlávkovy koleje a v Žitné ulici, na Albertově budou mít projevy akademici a studenti. V budově děkanátu Přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy se budou konat mimo jiné diskuse s českými europoslanci. Centrem Prahy také posedmé projde satirický průvod masek s alegorickými vozy a živou hudbou Sametové posvícení, který tvoří občanské iniciativy a skupiny studentů.

Demonstraci a průvod pořádá iniciativa Proti projevům nenávisti ve spolupráci s Pulse of Europe a různými dalšími skupinami. "Akce začne na Hradčanském náměstí, dojdeme na Václavské náměstí. Hlavním mottem 17. listopadu bylo, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí, a my máme pocit, že se to ze současné politiky trochu ztrácí. Minority, neziskové organizace či novináři jsou urážení," řekl organizátor Jan Cemper.

Na webu Festivalu svobody je už od 28. října k dispozici anketa, v níž lidé mohou hodnotit 100 let samostatné republiky nebo sdělit, kdo je pro ně hrdinou dnešní doby.