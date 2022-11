Festival svobody má 17. listopadu vynahradit předchozí covidové roky

Praha - Vynahradit poslední roky poznamenané covidovými omezeními má letošní Festival svobody, který připomene třiatřicáté výročí sametové revoluce. Program připomínek 17. listopadu v Praze, Brně i regionech dnes představili organizátoři jednotlivých akcí. Začali také se sbíráním podpisů pod petici nazvanou Tři kroky za tři roky. Vyzývá poslance k trojici kroků, které by měly ještě před příštími volbami do Sněmovny přispět ke svobodné budoucnosti Česka. Sbírat podpisy budou do konce listopadu.

V hlavním městě začne Festival svobody 17. listopadu dopoledne na Albertově, kde jsou v plánu mimo jiné sborová vystoupení, proslovy rektorů či debaty. Na Václavském náměstí se od 16:30 uskuteční Koncert pro budoucnost. "Letos jsme se rozhodli zaměřit na téma míru. Nejen kvůli Ukrajině, ale také kvůli určité samozřejmosti, s kterou jsme mírovou situaci u nás brali," řekl mluvčí koncertu Jan Gregar. Centrem Prahy projde také tradiční satirický průvod masek nazvaný Sametové posvícení, na Národní třídě v rámci Korza národní bude pro lidi připraveno téměř 90 programových bodů.

V Národním divadle se budou od 20:00 jako tradičně předávat Ceny Paměti národa. Ocenění od neziskové organizace Post Bellum letos dostane pět osobností, jejichž život poznamenaly totalitní režimy. Obdrží ho i ukrajinský disident Myroslav Marynovyč, který strávil v 70. a 80. letech sedm let v pracovním táboře a pět let ve vyhnanství v Kazachstánu.

V Brně je v plánu na deseti místech šestý ročník festivalu Brněnský sedmnáctý. Centrem oslav bude náměstí Svobody, kde se přes den vystřídají řečníci a brněnské hudební skupiny. Na dalších festivalových místech podle organizátorů zazní písně či šansony, Divadlo Líšeň pak přichystalo divadelní představení Putin lyžuje. Na programu jsou také autorská čtení či interaktivní program pro děti.

K Festivalu svobody se připojilo 30 měst a vesnic a přidat se mohou další. Spojujícím prvkem různorodých akcí bude společný on-line videohovor na platformě Zoom od 18:30 do 19:00, který propojí organizátory oslav z celé země s širokou veřejností. Na několik minut se videohovor spojí i s pražským Koncertem pro budoucnost.

Petice Tři kroky za tři roky podle autorů reaguje na tři aktuálně nejvýraznější výzvy pro svobodu, mír, demokracii a prosperitu v Česku. V první řadě by podle ní měla země vytrvat ve své podpoře Ukrajině, která čelí ruské vojenské invazi. "Máme svou zkušenost s tím, když svět agresorovi ustoupí, poučme se z ní a nedělejme stejnou chybu jako naši spojenci v roce 1938," stojí v petici. Následkem války na Ukrajině podle dokumentu trpí i lidé v Česku, poslanci by tak měli podpořit organizace poskytující komplexní sociální služby, ale také zajistit razantnější boj proti šíření poplašných zpráv či podněcování k nenávisti.

Druhý krok se týká klimatické změny a vyzývá k rychlému schvalování a státní podpoře pro výstavbu obnovitelných zdrojů. "Potřebujeme okamžitou podporu pro energetické úspory a zateplení budov dostupné všem," uvádí petice. V posledním bodu pak vybízí k reformě školství pro 21. století. "Chtěli bychom, aby ta témata rezonovala ve veřejném prostoru, proto ji směřujeme petičnímu výboru Sněmovny, potřebujeme aspoň 10.000 podpisů," uvedl Gregar. Petenti by poté rádi témata dostali až na plénum Sněmovny.