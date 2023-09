Festival Serial Killer zahájil příběh o kokainu nalezeném mezi banány

Brno - Světová premiéra seriálu Banáni, který vznikl pro videotéku Prima+, dnes zahájila festival Serial Killer v Brně. Komediální seriál v režii Vojtěcha Moravce se odehrává hlavně v supermarketu, kde zaměstnanci mezi banány objeví zatoulanou zásilku kokainu z Kolumbie, což vyvolá řetěz nečekaných událostí.

"Dovolili jsme si fabulovat, co by se stalo, kdyby se to skladnici rozhodli sami distribuovat," řekl režisér. "Seriál je velká jízda, bavili jsme se už při čtení scénáře, stejně jako potom při natáčení," uvedla herečka Sandra Nováková.

Slavnostní zahájení hostil Cabaret des Péches v paláci Jalta, na červený koberec festivaloví hosté vstupovali na Dominikánském náměstí. Tradiční dějiště prvního festivalového večera, tedy kino Scala na Moravském náměstí, je uzavřené kvůli pochybnostem o statice sálu. Organizátoři festivalu ale pro některé akce využívají alespoň předsálí.

Festivalové projekce hostí klub První patro, Divadlo na Orlí a Televizní institut v Dominikánské ulici. Hlavní soutěž je tradičně věnovaná seriálovým počinům ze střední a východní Evropy, tentokrát z Polska, Rumunska, Litvy a Slovenska. Českou tvorbu reprezentuje kriminální příběh Metoda Markovič: Hojer. Mimo soutěž organizátoři věnují soustředěnou pozornost například současné finské tvorbě. Všechny seriály uvádějí v původním znění s českými i anglickými titulky, po většině projekcí následuje diskuse s tvůrci.

Doprovodný program festivalu nabízí řadu volně přístupných akcí pod širým nebem. Například ve středu se na Moravském náměstí uskuteční debata s tvůrci seriálu Revír, ve čtvrtek tamtéž talkshow s televizním sportovním komentátorem Robertem Zárubou, v pátek pozdě večer je na programu projekce toho nejlepšího ze satirického pořadu Česká soda, který v 90. letech testoval hranice svobody veřejnoprávního televizního vysílání.

Serial Killer zahrnuje také odborný program pro filmové a televizní profesionály, takzvané TV Days. Třídenní konferenci hostí Divadlo na Orlí. Kromě hostů z Finska přijedou také vystupující z Británie, Francie, Španělska, Německa, Polska, Maďarska či Švýcarska. Všechny přednášky, prezentace, panely a diskuse jsou v angličtině. "Program TV Days už je konkurenceschopný se západoevropskými televizními festivaly," míní ředitelka festivalu Kamila Zlatušková.