Festival Rock for People se přesouvá na rok 2021

Ilustrační foto - V areálu hradeckého letiště začal 4. července 2019 hudební festival Rock for People. ČTK/Taneček David

Praha - Festival Rock for People, který se měl konat 18. až 20. června na královéhradeckém letišti, se kvůli opatřením proti šíření nákazy novým koronavirem letos neuskuteční. Organizátoři hledají náhradní termín pro rok 2021. Vstupenky zůstávají v platnosti na nové datum. ČTK o tom dnes informovala mluvčí festivalu Anna Mašátová.

Festival byl letos poprvé dlouho dopředu vyprodaný, pořadatelé očekávali až 30.000 návštěvníků. "Dlouho jsme věřili, že se pandemie přežene a společně pak oslavíme její překonání ve festivalovém areálu. Opatření, která jsou v boji proti koronaviru aplikována, nám bohužel neumožňují realizovat festival v rozsahu a kvalitě tak, jak jsme si ho představovali a více než rok připravovali," uvedl ředitel festivalu Michal Thomes.

Pořadatelé velkých festivalů, jakým je i Rock for People, do pořádní akcí s rozpočtem v řádu desítek milionů korun už hodně investovali. Thomes v této souvislosti požádal fanoušky o podporu tím, že si ponechají vstupenky. Zdůraznil, že velká část staveb byla již objednána ze zahraničí, kde byly složeny i zálohy. To samé platí v případě umělců.

"Odevzdali jsme 15 procent DPH ze vstupného, zaplatili nájmy, marketing, provozní náklady a mnohé další. Hotová je i konečná podoba areálu. Vstupné pokrývá část nákladů na realizaci festivalu, další část příjmu vzniká během festivalu. Pokud bychom nyní měli začít ve větší míře vracet vstupné, znamenalo by to konec festivalu Rock for People, neboť tzv. cancellation pojištění či pojištění proti pandemii české pojišťovny nenabízí," sdělil Thomes. Podle něj pojistka pokrývá jen případy jako vandalismus, krádeže, rozmary počasí nebo zranění.

Ředitel Rock for People připomněl, že festival si za 26 let své existence prošel několika těžkými chvílemi, ať už to byl ročník, kdy den před začátkem porazila vichřice hlavní stage, nebo v roce 2012, kdy kvůli setkání dvou bouřek nad hradeckým letištěm byl festival evakuován a na několik hodin přerušen. "Pokaždé se povedlo krize překonat díky soudržnosti lidí, kteří pro festival pracují, a pozitivní energii, kterou přinášíte vy, fanoušci festivalu. I tyto odžité momenty nám dávají naději a víru, že tuhle výzvu společně s vámi zvládneme," napsal v osobním vzkazu fanouškům Thomes.