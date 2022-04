Festival Rock for People nabídne desítky vystoupení a doprovodný program

V Hradci Králové začal 13. srpna 2021 dvoudenní hudební festival Rock for People Hope.

Hradec Králové - Festival Rock for People, který se uskuteční na královéhradeckém letišti 15. až 18. června, nabídne desítky vystoupení a doprovodný program. Pořadatelé postupně zveřejňují další jména interpretů a kapel. Kapacita festivalu je téměř vyprodaná, v prodeji zbývá posledních 2000 vstupenek, informovali ČTK zástupci festivalu.

Vedle hlavních hvězd, kterými jsou Green Day, Biffy Clyro, Fall Out Boy a Royal Blood, vystoupí také electro-hardcoreoví Enter Shikari, američtí rockeři Daughtry a Highly Suspect nebo britští Wet Leg nebo Holly Humberstone. Více informací o programu je na webu festivalu.

"Novinkou letošního ročníku je diskusní stage, kde se budou konat zajímavé debaty a přednášky. Exkluzivním hostem bude například americký herec Michael C. Hall, hvězda seriálu Dexter a muzikálu Lazarus Davida Bowieho," uvedla mluvčí festivalu Anna Vašátková.

Pořadatelé představili také česko-slovenská jména, je mezi nimi například jako speciální host Ivan Mládek a Banjo Band.

Fanoušci se mohou těšit na deset pódií se stovkou hudebních vystoupení a doprovodný program. Festival se uskuteční v multifunkčním areálu Park 360. Jde o jedinečný industriální prostor letiště, který má k dispozici osm hangárů, jež poskytují originální atmosféru, uvedli zástupci festivalu.

Festival Rock for People by se měl letos konat v areálu letiště v Hradci Králové opět v plném rozsahu. V letech 2020 a 2021 se kvůli pandemii koronaviru uskutečnil v komornější podobě pod názvem Festival Rock for People Hope.