Festival Rock for People letos kvůli epidemii covidu opět nebude

Hradec Králové - Festival Rock for People, který se měl v červnu konat na letišti v Hradci Králové, se kvůli pokračující epidemii koronaviru neuskuteční. Organizátoři jej posunou o rok na 16. až 18. června 2022. ČTK to dnes sdělili pořadatelé. Festival byl kvůli epidemii zrušen již v roce 2021. Zakoupené vstupenky podle pořadatelů zůstávají v platnosti na příští rok, postupně budou také oznamováni opět potvrzení interpreti. Do roku 2019 se zatím konalo 25 ročníků festivalu, v posledních letech jej navštěvovalo kolem 25.000 lidí.

"Bohužel vývoj epidemiologické situace nám již podruhé neumožňuje uspořádat náš klasický mezinárodní festival v plném rozsahu. Se všemi hlavními interprety z letošního ročníku jsme v kontaktu a řešíme jejich účast na rok 2022," uvedl ředitel festivalu Michal Thomes. Letos měla na festivalu vystoupit slavná americká kapela Green Day.

Na letišti by se místo festivalu Rock for People mohla konat alternativní akce. "Nevzdáváme se a chystáme letos tak trochu jiný Rock for People. Hned jak bude jasné, za jakých podmínek lze akce pořádat, oznámíme detaily," uvedl Thomes. Loni se na letišti odehrála akce v menším rozsahu pod názvem Rock for People Home.

Organizátoři festivalu nyní pracují na úpravách královéhradeckého festivalparku. "Letos jsme se stali provozovatelem celého festivalového areálu v Hradci Králové a plánujeme v něm významné změny. Za rok chceme návštěvníkům, na oplátku za jejich trpělivost, nabídnout znatelně vylepšený prostor," uvedl Thomes. Fanouškům festivalu poděkoval za to, že ponecháním si vstupenek pomáhají kultuře přežít.

Zakoupené vícedenní a jednodenní vstupenky všech kategorií i ubytování v kempech zůstávají v platnosti na rok 2022. "V případě závažné potřeby vrácení vstupenky se mohou držitelé obracet na pořadatele e-mailem na vstupenky@rockforpeople.cz do 30. července. Jejich žádost bude individuálně posouzena," uvedli pořadatelé.