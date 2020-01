Festival Rock for People je poprvé za dobu konání vyprodaný

Praha - Hudební festival Rock for People, který se uskuteční 18. až 21. června na letišti v Hradci Králové, je poprvé ve své pětadvacetileté historii vyprodaný. V předprodejích byly prodány všechny celofestivalové vstupenky, zbývá jen minimum jednodenních a VIP lístků. Program nabízí několik desítek českých i zahraničních kapel. ČTK o tom dnes za pořadatele informovala Anna Mašátová.

Pořadatelé tak mohou očekávat návštěvu přibližně 30.000 fanoušků, v loňském roce branami areálu Festivalparku prošlo přes 27.000 návštěvníků.

"První vyprodání vstupenek na Rock for People vnímáme s ohromnou radostí, ale také jako velký závazek vůči návštěvníkům festivalu. Těm pravidelným chceme zachovat komfort, na který jsou zvyklí, nové chceme překvapit naším festivalovým areálem," uvedl ředitel Rock for People Michal Thomes.

Rock for People se přitom letos termínově překrývá s jinými hudebními akcemi. Například 19. června, kdy v Hradci Králové zahrají pětinásobní nositelé Grammy a členové rokenrolové slávy Green Day, se v Praze na festivalu Metronome Prague představí uznávaný hudební experimentátor Beck Hansen. Ve stejný den navíc na letišti v pražských Letňanech vystoupí slavná americká skupina Guns N' Roses.

Festivalu Rock for People se vedle amerických Green Day zúčastní jejich krajané Fall Out Boy, oceňovaná britská kapela The 1975, pop-punkoví Neck Deep, slovenští Horkýže Slíže, nizozemští rockeři De Staat, americký metalcore v podání Motionless In White nebo britský post-hardcore Dream State. Stovky návštěvníků přijedou z Polska, Německa či Velké Británie, organizátoři zaznamenali zájem například i z Japonska.

První ročník Rock for People se konal v roce 1995 v Českém Brodě. V roce 2007 se z kapacitních důvodů přestěhovala do Festivalparku na bývalém vojenském letišti v Hradci Králové. Za 25 let existence podle organizátorů zaznamenal 400.000 návštěvníků a přes 3000 zahraničních i domácích kapel a interpretů.

Podle průzkumu agentury NMS Market Research považuje letní hudební festivaly za oblíbenou zábavu 65 procent Čechů, zejména těch mladších. Těch největších se zúčastňují desítky tisíc lidí. Pořadatelé každoročně zvyšují své rozpočty, které v případě velkých akcí činí několik desítek milionů korun. Rekordmanem je festival Aerodrome v Panenském Týnci, jehož rozpočet v roce 2017 překonal 100 milionů korun. Ze 40 milionů korun na loňských zhruba 60 milionů zvýšil rozpočet pražský festival Metronome.