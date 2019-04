Praha - Druhý ročník rodinného festivalu Přehrady fest, který se loni konal na Slapské přehradě a na Vranově, se letos rozšíří o Sečskou přehradu. Na dvoudenních akcích vystoupí Chinaski, Mig 21, Ben Cristovao, Marek Ztracený, Mirai nebo IMT Smile. Ani tento rok nebude chybět festival pro děti Pigyáda nebo Táborák stage, na které muzikanti zahrají táborové písně. ČTK o tom za pořádající společnost BrainZone Promotion informovala Denisa Cingelová.

První festivalová zastávka se 12. až 13. července stejně jako loni uskuteční na Slapské přehradě v kempu Nová Živohošť. Druhé zastavení nabídne 2. až 3. srpna Vranovské pláže a poslední Přehrada fest se uskuteční 9. až 10. srpna v Autokempu Seč na řece Chrudimce.

"Kromě velkého večerního koncertu nás čeká také Pigy stage, kde zahrajeme pro děti. Zazní třeba Doktor Notička nebo Autopohádky," uvedl Michal Malátný z kapely Chinaski, která je patronem festivalu. "Na Přehrady se těšíme. Je to pro nás jediná letní příležitost, kdy sebou můžeme vzít naše rodiny. Je tam připravený celodenní dětský program, takže pro nás naprosto ideální. Minulý rok se tam dětem moc líbilo," doplnil.

Programem Pigy zóny malé i velké návštěvníky provede Pavel Cejnar a Michal Fridrich alias Mišuge z Cirkusu LeGrando. Dětská Pigy stage nabídne ranní protažení s Hankou Kynychovou, dále se děti mohou těšit na vystoupení Lollipopz, kouzlení Magic Maxe nebo hudební vystoupení mladých zpěváků.

"Udělat festival u vody se nám osvědčilo. Návštěvníci byli nadšeni, že se mohou během koncertů osvěžit v přehradě. Jedinečné umístění ocenili i účinkující, kteří jsou během letního hraní často jen na cestě a nemají možnost zajít s dětmi k vodě. U nás byli na koncertě a zároveň s rodinou, která je doprovodila," poznamenal jeden z organizátorů Tomáš Staněk, který je zároveň členem vystupující kapely UDG.

Na všech místech festivalu bude stanové městečko. Zatímco loni měly děti do 12 let v doprovodu rodičů vstup zdarma, letos se to týká jen dětí do šesti let. "Jako pořadatelé musíme náklady a ušlé zisky v době konání festivalu kempům vykompenzovat. Takže se to bohužel odrazilo v ceně vstupenek. Další věc je, že konání akce u vody vyžaduje více lidí v produkčním týmu. Důležitá je pro nás také kapacita areálu. Minulý rok měly děti neomezený vstup a my jsme tak neměli kontrolu nad tím, kolik lidí na festival vlastně dorazí," uvedl jeden z pořadatelů Jaroslav Šafarik.

Více informací se nachází na www.prehradyfest.cz.