Festival otrlého diváka nabídne vyšinuté snímky na téma vesmír

Praha - V pražském kině Aero 3. března začíná 16. ročník filmového Festivalu otrlého diváka, který je určen všem milovníkům pokleslé zábavy. Letošním tématem je vesmír. Zájemci během šesti dní uvidí ty nejlepší špatné, vyšinuté a těžko popsatelné filmy, které byly o vesmíru natočeny. Celkem je pod heslem 'vesmír a vkus nezná hranic' v programu 16 projekcí. ČTK o tom za pořadatele informovala Magdaléna Novotná.

Jako první film letošního programu lidé mohou zhlédnout filmovou adaptaci komiksu Král síly: Příběh Rickyho, zahajovacím filmem letošního ročníku bude krvavá satira ze soudobého Ruska Tak už konečně chcípni, táto od režiséra Kirilla Sokolova. Festival pak 8. března zakončí tematická projekce k Mezinárodnímu dni žen, která nabídne režijní debut Zlatíčko herečky Pollyany McIntoshové.

"V rámci vesmírné tematiky nesmí chybět Temná hvězda. Jedná se o první film scenáristy Dana O'Bannona, který později napsal scénář Vetřelce. Vypraví v podstatě stejný příběh, jen je to zevlácká satira, kde tu největší hrozbu v kosmu představuje každodenní nuda. Podvratné vyznění umocňuje neskrývaná lacinost produkce, kde skafandry a interiéry vesmírné lodi vznikly recyklováním věcí všedního užití jako formiček na led či krabicí na donuty," uvedl k dalšímu programu dramaturg Jiří Flígl.

Festival otrlého diváka stejně jako loni nabídne živé dabingy vybraných snímků. Tímto způsobem si mohou návštěvníci kina užít například snímek Tauřina dobrodružství: Hvězdný kriminál aneb Vesmírný chládek, jehož hrdinka se ocitne v roli trestankyně na kosmické lodi sloužící jako ženská věznice.

Na programu se objeví letos podruhé pásmo komentovaných filmových ukázek nazvané Filmový hovnocuc: Vesmírná prda. "Diváci zhlédnou zasmrádlou sérii komentovaných ukázek z filmů, o kterých nejspíš nikdy neslyšeli a mnohdy ani slyšet nechtěli," podotkl dramaturg Antonín Tesař.

Festival se 13. března přesune do do brněnského kina Scala, 28. března do kina Bio Central v Hradci Králové a 2. dubna do kina Metropol v Olomouci. Více informací se nachází na www.otrlydivak.cz.