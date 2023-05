Festival Metronome zahájí Koller a ukrajinský ženský orchestr

Praha - Festival Metronome Prague 2023 zahájí ve středu 21. června David Koller s kapelou a ukrajinský ženský symfonický Queens Orchestra z Polska. Organizátoři festivalu to dnes řekli novinářům. Nově oznámení interpreti doplnili už dříve avizované hlavní hvězdy festivalu, k nimž patří především Jamiroquai, Zaz, Moderat, Aurora, M83, Editors, Tove Lo, J.I.D nebo White Lies. Pořadatelé na šestém ročníku čekají až 25.000 návštěvníků, vyprodané jsou hlavně nejdražší vstupenky a hlavní program doplní rozšířené nehudební aktivity.

Metronome Prague od 21. do 24. června obsadí v areálu Výstaviště Praha 100.000 metrů čtverečních, kde bude připraveno sedm scén, na kterých se vystřídá při 80 vystoupeních na 300 účinkujících. Pořadatelé posílili počet míst k sezení, vedle už vyprodané VIP zóny se nově prodávají takzvané vstupenky Komfort. Do areálu bude vstup z Bruselské cesty, kde bude více než 26 bran pro vstup veřejnosti a separátní vstupy budou pro zdravotně postižené.

VIP vstupenky na tři dny na sezení stály 7990 korun a na stání 6990. Vstupenka Tři dny Komfort stojí 5390 korun. Dneškem měla končit pátá edice třídenních vstupenek, které bylo možné pořídit za 3590 korun a v další vlně měly stát už 3990 korun. Gaydečka dnes řekl, že vyšší cena namísto ode dneška bude platit až od začátku festivalu. Pořadatelé nabízejí také jednodenní vstupenky a slevy pro děti a juniory.

Festival by měl po době omezeních podle pořadatelů běžet tak, jak si původně přáli. "Do Prahy míří i někteří, kteří nebyli původně na programu. S Jamesem Harriesem vystoupí čerstvý držitel Grammy baskytarista Mark Haynes ze Snarky Puppy. Diváky překvapí vystoupení smyčcového Eve kvarteta. Nemohu to ještě prozradit, ale jedna kapela se rozhodla pokřtít své album v pátek uprostřed publika. Jako první festival nabídneme návštěvníkům Metronome Prague dobře připravenou únikovou hru," řekl Gaydečka.

Pořadatelé lákají i na 500 metrů barů a stánků s jídlem, platit se bude výhradně bezhotovostně, ale prostřednictvím platebních karet, nikoli povinně pořizovaných čipů. Apelují také na to, aby lidé na festival přijížděli hromadnou dopravou. "Tramvaje budou posíleny po celý den, noční spoje budou mít dvojnásobnou kapacitu. Záložní vozy pak budou připraveny pro případ potřeby ve vozovně u Výstaviště," uvedli dnes.