Festival Khamoro by měl být na podzim, předznamená ho výstava

Praha - Světový romský festival Khamoro, který měl začít dnes, je kvůli koronaviru odložen zatím na neurčito, pořadatelé by ho rádi uspořádali na podzim. Zorganizovat akci, které se účastní mnoho lidí z různých zemí, zatím brání mimo jiné uzavřené hranice některých zemí. Jako první akce, která by měla uvést 22. ročník festivalu, začne v pondělí výstava v galerii ArtivistLab.

"Festival nebude v tomto roce tradičně v jednom týdnu na přelomu května a června, ale bude rozdělen do dílčích akcí od června do prosince 2020," uvádějí pořadatelé na webu. Inka Jurková z produkce festivalu ČTK řekla, že pořadatelé brzy oznámí termín hlavního programu, který by se měl konat na podzim. Některé pořady se uskuteční on-line. První festivalovou akcí je výstava vizuální umělkyně Emílie Rigové Revive/Purano Hangos (Oživení starých hlasů).

Představuje projekt, na kterém Rigová začala pracovat v době svého pobytu v New Yorku před dvěma lety. Tvorbu Rigové v posledním období charakterizuje autorský přístup k tématu identity. Zároveň se věnuje i zviditelňování romské kultury či hledání jejích aspektů v majoritní kultuře. V projektu Revie/Purano Hangos romské písně oživují pomocí not Neromové.

Pro Rigovou se notové záznamy starých romských písní stávají zdrojem informace, kterou jí zprostředkovávají Neromové. Jelikož sama autorka nepoznala dané písně a nevěděla, jak mají znít, vznikl prostor pro individuální zpracování melodie u různých oslovených hudebníků. Většinová společnost tak oživuje staré romské hlasy.

Podle pořadatelů z organizace Slovo 21 představuje Khamoro největší romský festival na světě. Praha ho hostí od roku 1999 a v posledních letech ho ročně navštíví zhruba 10.000 lidí. Součástí festivalu je vždy průvod romských muzikantů, zpěváků a tanečníků v pestrobarevných kostýmech.