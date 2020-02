Festival Jeden svět se zaměří na změny klimatu, nabídne 133 filmů

Praha - Změny klimatu a jejich dopad na krajinu a život lidí se staly hlavním motivem letošního festivalu filmů o lidských právech Jeden svět. Dvanáctý ročník přehlídky představí 133 dokumentů ze 60 zemí. Od 5. do 14. března je budou moci vidět diváci v Praze, poté se akce přesune do 35 dalších měst v Česku a také do Bruselu. Festival pořádá společnost Člověk v tísni. Organizátoři dnes program představili na tiskové konferenci. Za letošní festivalový slogan si vybrali úsloví "Až naprší a uschne".

"Minimálně pět let jsme v české krajině svědky výkyvů teplot a změn počasí. Slogan popisuje dvě stránky problému. Ta první je, že s rostoucí teplotou a špatnou péčí voda v krajině dlouho nevydrží. Ta druhá je vzkaz říkanky, kterým jsme jako děti říkali tak trochu ´trhněte si nohou´. Máme pocit, že ho vysílají ti, kteří jsou u moci a měli by myslet na příští generace," řekl ředitel festivalu Ondřej Kamenický.

V letošní festivalové znělce krajinou běží jelen, za ním jsou vidět známé dominanty jako Pražský hrad či Karlštejn. Stromy postupně schnou, vegetace se mění a nakonec zůstává poušť. Mění se i samotný jelen, postupně se z něj stává velbloud. Jen obrysy známých staveb na pozadí zůstávají. Znělku pořadatelé přizpůsobili pro každé město, kde se bude Jeden svět konat.

Festival zahájí snímek Země medu o makedonské včelařce a jejích divokých včelách. Mezinárodně oceňovaný snímek ukazuje poklidný život v souladu s přírodou, který naruší kočovná rodina.

Pořadatelé letos vybírali z 1500 filmů. Program rozdělili do 16 kategorií, z nichž tři jsou soutěžní. "Mezinárodní soutěž představuje nejnovější a nejoriginálnější snímky. Skoro tři čtvrtiny z nich uvidí diváci v mezinárodní či světové premiéře," uvedl programový ředitel Ondřej Moravec. Světovou či evropskou premiéru bude mít v Praze 27 filmů.

Řady projekcí se zúčastní tvůrci či hlavní hrdinové, publikum s nimi bude moci debatovat. Celkem jich dorazí přes 130. Bude mezi nimi třeba vietnamská písničkářka Mai Khoi, čínská režisérka Nanfu Wang, švédská ministryně zahraničí Margot Wallströmová, zvláštní zpravodajka OSN pro dostupné bydlení Leilani Farhaová či klimatolog Stefan Rahmstorf.

Dopolední představení pořadatelé vyhradili školákům. Pro žáky základních škol připravili několik bloků krátkých filmů, pro středoškoláky šest dokumentů. "V Praze máme v podstatě už vyprodáno všech 15.000 míst. Za půl hodiny od spuštění se na projekce přihlásilo 12.500 dětí," řekl šéf programu Jeden svět na školách Karel Strachota. Školy mohou ve výuce využívat i materiály a filmy z portálu www.jsns.cz.

Součástí programu je pátým rokem také virtuální realita. Pro zájemce a zájemkyně je připraveno 14 projektů v centru DOX.

Předprodej vstupenek začíná dnes. Lístky budou v první předprodejní vlně za 70 korun, ve druhé za 90 korun a v době festivalu za 110 korun. Senioři a lidé s průkazem postižených zaplatí polovinu. K dispozici budou i "zavěšené vstupenky" pro lidi, kteří si nemohou dovolit vstup zaplatit. V pasáži Lucerna a v Městské knihovně mohou dárci koupit lístek navíc a zavěsit ho na stojan.

Program je na webu www.jedensvet.cz. Všechny filmy jsou i pro neslyšící či nedoslýchavé. České titulky budou mít nejen zahraniční dokumenty, ale i ty české. Zahájení, zakončení a důležité debaty se budou tlumočit do znakové řeči. Čtyři projekce doprovodí komentář pro nevidomé, tři promítání se přizpůsobí lidem s mentálním postižením, autismem či epilepsií.