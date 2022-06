Festival Glastonbury se vrací i s rekordmany Billie Eilish a Paulem McCartneym

Londýn - Svět populární hudby čeká v nejbližších dnech dlouho očekávaný svátek. Po dvojnásobném odkladu zaviněném pandemií covidu-19 oslaví 50 let své existence jedna z největších hudebních přehlídek na světě: britský Glastonbury Festival. Při třech víkendových večerech budou program na největší scéně Pyramid Stage uzavírat americká zpěvačka Billie Eilish, člen legendárních Beatles Paul McCartney a nakonec kalifornský raper Kendrick Lamar. První dva jmenovaní jsou nejmladším a nejstarším sólovým "headlinerem" v dějinách akce.

Festival na rodinné farmě v anglickém hrabství Somerset má kapacitu kolem 200.000 návštěvníků a vedle vystoupení velkých jmen zahrnuje koncerty méně známých zástupců z celé palety hudebních žánrů. Není však jen svátkem hudby, neboť hostí i divadelní soubory, cirkusové společnosti či diskusní fóra. O vstupenky bývá takový zájem, že se vyprodají v řádu hodin, ne-li rychleji.

Odložený ročník, který představuje oslavu 50. výročí festivalu, začíná dnes, program na hlavních jevištích ale startuje až kolem pátečního poledne. Na hlavní scéně Pyramid Stage jako první vystoupí Ziggy Marley, což je nejstarší syn jamajské ikony Boba Marleyho. Následně se zde kromě již jmenovaných představí například kapely Crowded House, Wolf Alice a Haim, zpěvačky Lorde a Diana Rossová či jazzový klávesista Herbie Hancock. V neděli krátce po poledni zahraje také ukrajinské folkové kvarteto Dakha Brakha, které podle pořadatelů vystoupí s protiválečným poselstvím.

Organizátorka Emily Eavisová už loni v říjnu avizovala, že 20letá Billie Eilish se letos zapíše do dějin festivalu jako nemladší sólový interpret, který kdy vystoupil v pozici hlavního taháku večera na největší místní platformě. Rodačka z Los Angeles na Glastonbury účinkovala už v roce 2019 poté, co vtrhla na scénu s debutovým albem When We All Fall Asleep, Where Do We Go? V 17 letech při tom vystupovala na druhém největším pódiu, přestože se její koncert měl původně odehrát před menším publikem.

Kytarista a zpěvák McCartney zase v sobotu zahraje týden po svých 80. narozeninách a stane se nejstarším sólovým headlinerem v historii Glastonbury, píše na svém webu televize Sky News. Naposledy na největší britské hudební přehlídce zahrál v roce 2004. Od jeho návratu mohou podle pořadatelů diváci očekávat výběr skladeb ze všech sólových alb, úryvky z tvorby kapely Wings a samozřejmě také aranže hitů Beatles.

Festival v lokalitě Worthy Farm mezi vesnicemi Pilton a Pylle se poprvé konal v září roku 1970, oslavy 50. výročí tak původně připadaly na rok 2020. Předloňský ročník však pohřbilo stejně jako nespočet dalších společenských akcí šíření koronaviru SARS-CoV-2 a Glastonbury Festival se nekonal ani o rok později, kdy jej nahradil virtuální koncert. Pořadatelé mezitím od britské vlády dostali 900.000 liber (asi 26 milionů Kč) ve snaze zajistit přežití akce.

Letos už se pandemie do její organizace výrazněji nepromítá, v posledních dnech ovšem vyvstal nový problém. Po neúspěchu vyjednávání mezi vlakovými dopravci a odboráři v Británii začala největší stávka železničářů za poslední dekády, která by mohla narušit i cestu fanoušků na festival. Podle zpravodajské společnosti BBC pocestuje do jeho dějiště přes 200.000 lidí, přičemž pracovníci železnic plánovali po úterku stávkovat také ve čtvrtek a v sobotu.

Na možné výpadky upozorňují na stránkách festivalu i organizátoři, kteří návštěvníkům s lístky na vlak doporučují, aby sledovali informace o jízdních řádech a případně zvážili změnu plánů. "Ty, kdo se úspěšně dopraví na Worthy Farm, přivítá ve středu a čtvrtek teplé počasí," doplňuje Sky News. S víkendem ovšem má přijít jisté ochlazení a zvýšená pravděpodobnost srážek. Možná tak dojde i na brodění se v bahně, které je s Glastonbury podobně spjaté jako kvalitní hudba nejrůznějších žánrů.