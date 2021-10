Festival dokumentů Ji.hlava ocenil snímky Bratrství a Čiary

Jihlava - Nejlepším českým dokumentem 25. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava se dnes v Jihlavě stal snímek Bratrství. V sekci Česká radost uspěl v konkurenci dalších 18 snímků. V sekci Opus Bonum, ve které soutěžilo 16 světových dokumentů, porotce nejvíc přesvědčil slovenský snímek Čiary režisérky Barbory Sliepkové. Cenami byl obraz vytvořený robotem zachycující emocionální podobu twitterového účtu bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. V dalších letech by to podle ředitele festivalu Marka Hovorky měl být přímo obraz vítězného snímku.

Fotogalerie

Autorem ceny je česko-argentinský umělec Federico Díaz. Vytvořil neuronovou síť, která zkoumá text z hlediska emocí. "Federico Díaz a jeho umělá inteligence výhledově vytvoří oceněným filmům jejich vlastní emocionální zápis. Díaz zkoumá emoce právě proto, že vznikaly ještě dřív, než vznikala řeč a že jsou něčím, co je nám všem společné bez ohledu na to, jakým jazykem mluvíme, jsou univerzálnější," řekl Hovorka.

Ocenění se rozdávala při dnešním závěrečném večeru, kterým provedl dokumentarista Jan Strejcovský a herečka Anita Krausová. Cenu za přínos světové kinematografii získala osmašedesátiletá filmařka Jana Ševčíková, která dokončuje svůj osmý film. Podle Hovorky nikdy nehleděla na počet snímků, které divákům představí, ale na jejich kvalitu. Její tvorba vyniká výjimečnou empatií a hlubokou autenticitou, řek Hovorka.

Režisérem dokumentu Bratrství je Francesco Montagner. Ve svém snímku vypráví příběh bosenských bratrů vyrůstajících v přísných pravidlech islámu a hledajících vlastní cestu mezi dospělé muže.

Dokument získal na festivalu v sekci Česká radost, která je určená pro české snímky a snímky s českou produkcí, také cenu za nejlepší kameru pro kameramana Prokopa Součka.

Černobílý snímek Čiary nabídl pohled do ruchu současné Bratislavy. Díky intimním zpovědím protagonistů předložil divákům obraz osobního i komunitního života ve městě. Jeho režisérka zároveň získala cenu za nejlepší debut.

Jihlavská přehlídka dokumentárních filmů se loni kvůli koronaviru konala jen v on-line prostředí. Letos se přes pokračující protiepidemická omezení do kinosálů vrátila, on-line svět ale neopustí. Od nedělních 18:00 bude na dva týdny virtuálně nabízet víc než 100 filmů z letošního ročníku. "Diváci budou moci zhlédnout nejen většinu vítězných filmů, ale také to nejzajímavější, co letošní Ji.hlava nabídla," uvedla mluvčí festivalu Zuzana Kopáčová. Pro on-line festival platí stávající akreditace, ale bude možné zakoupit si i akreditaci výhradně na on-line sledování filmů. Dostupné tak budou i živé streamy, první s režisérem snímku Gorbačov. Ráj Vitalijem Manským bude v neděli od 20:00.

Na festivalu bylo uvedeno přes 300 snímků ze 68 zemí, na 120 dokumentů bylo zařazeno v některé ze šesti soutěžních sekcí. O cenách kromě porotců rozhodovali i diváci. Jejich cenu získal snímek Nebe tvůrců Adély Špaljové a Tomáše Etzlera.