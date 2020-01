Festival Colours of Ostrava nabídne několik afrických umělců

Ostrava - Festival Colours of Ostrava nabídne letos hned několik afrických umělců. Vystoupí například nekorunovaný král africké hudby Youssou N'Dour ze Senegalu či expresivní zpěvačku Fatoumatu Diawaraová z Mali. ČTK to dnes řekl mluvčí přehlídky Jiří Sedlák. Festival se uskuteční od 15. do 18. července v industriálním areálu ostravských Dolních Vítkovic.

Podle pořadatelů dostane africká hudba letos velké místo v programu, a to ve svých nejrůznějších podobách. "Od roztančeného afropopu přes futuristický elektro punk, experimentální afro-dub, soul a hip hop až po městský styl mbalax," uvedl Sedlák. Vystoupí také skupina KOKOKO! ze slumů konžské Kinshasy, psychedelická londýnsko-gambijská kapela Fofoulah a rapující zpěvačku Muthoni Drummer Queenová z Keni.

"V barevné mozaice Colours vždy nejvíc září africká hudba, tím je náš festival i v zahraničí proslulý," vysvětluje ředitelka Zlata Holušová. Podle ní je Afrika mocnou dárkyní hudby, která ačkoli těží z dávné minulosti, udržuje si krok s tempem doby. "Taneční rytmy přitom tamější hudebníci spojují s nadčasovým poselstvím, že je v našem společném zájmu stát při sobě a nezáleží na tom, odkud pocházíme, protože cíl máme všichni stejný. Pokusit se změnit svět k lepšímu," doplnila.

O tom podle ní vždy zpíval nejznámější velikán současné africké hudby Youssou N'Dour ze Senegalu. "Podpořený kapelou Le Super Étoile de Dakar dokáže odehrát nezapomenutelné energické koncerty. Dějiny moderní africké hudby stojí a padají s šedesátiletým úchvatným zpěvákem. Zboural spoustu přežívajících předsudků a ukázal její neomezené možnosti," dodal dramaturg Jiří Moravčík.

Už dříve oznámenými jmény pro 19. ročník Colours of Ostrava jsou Twenty One Pilots, The Lumineers, Sigrid, Wardruna, Tones and I, Meute, The Hatters a Bazzookas. Program na 24 venkovních i krytých scénách nabídne přes 450 bodů. Vedle koncertů více než 120 zahraničních a domácích kapel také diskuse na mezinárodním fóru Meltingpot, divadla, workshopy, filmy, výtvarné instalace a další doprovodné aktivity.