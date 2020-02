Festival Cirkopolis nabídne od neděle i bytový cirkus

Praha - Představení dvou akrobatů, kteří své umění předvádějí v bytě téměř na dotek s pozvanými diváky, zahájí v neděli festival nového cirkusu Cirkopolis. Dnes představení nazvané Se prendre v podání kanadské dvojice Claudel Doucetová a Cooper Lee Smith viděli novináři. Až na poslední chvíli se od pořadatelů dozvěděli místo, kde se představení odehraje, a stejně tak to budou mít i diváci při festivalu. Bytový cirkus se bude po neděli hrát ještě 10., 11., 13. a 14. února.

Mezinárodní festival Cirkopolis přináší představení z oblasti nového cirkusu, inscenace s přesahem do současného tance, fyzického, vizuálního divadla a žánrů současné hudební scény. Na scéně Paláce Akropolis, Divadla Ponec a Kasáren Karlín představí od 9. do 15. února pět zahraničních projektů. "Akcentujeme představení, která mají přesah do jiných uměleckých žánrů a druhů. Řekněme jednoduše, že jsou odvážnější. Ve výběru klademe důraz i na různé cirkusové techniky. Co projekt, to jiná estetika a unikátní přístup k cirkusové technice," uvedla Šárka Maršíková, zakladatelka pražského Centra pro nový cirkus, které festival spolupořádá.

Představení Se prendre chce diváky zavést do intimního života dvou akrobatů. Diváci je následují v bytě, kde přecházejí z jedné místnosti do druhé, s něžností i bolestí, pobaveni zvědavostí nebo zaujati intenzitou jejich přítomnosti. Dnes vystupovali v bytě, který byl jen velmi stroze zařízen, nábytku v něm nebylo moc. Začínali v obývacím pokoji seznamováním jednoho s druhým a od pantomimy přešli k expresivním akrobatickým kouskům, kdy jim jejich těla byla jedinými rekvizitami. Diváci, kteří sedí či stojí jen desítky centimetrů od nich, vidí a slyší, jak náročné na fyzickou sílu i koncentraci jejich výkony jsou.

Po každé epizodě v jedné z místností protagonisté večera zhasnou a se světlem v ruce vedou diváky do další, do té doby temné místnosti. Dnes prošli přes další pokoj a ložnici, kde se odehrála akrobacie v posteli, do kuchyně i koupelny. Nabízejí divákům prostřednictvím svých těl v extrémních polohách příběhy o sbližování i odhalení sebe sama, které mohou být syrové, rušivé i dojemné.