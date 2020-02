Festival Berlinale v sobotu rozdá ceny, jasného favorita nemá

Berlín - Na Berlinale budou v sobotu večer oceněny nejlepší filmy. Žádného jasného favorita na hlavní cenu - Zlatého medvěda - letošní filmová přehlídka sice nemá, na některé z ocenění si však podle kritiků mohou dělat nárok především snímky Žena na útěku, První kráva, Undine a Never Rarely Sometimes Always. Už nyní je jasné, že nejkontroverznějším filmem 70. berlínského festivalu je drama DAU. Natasha, které ale u většiny kritiků propadlo. Velmi dobře si naopak vedly filmy s českou účastí Šarlatán a zejména Služebníci.

Historické drama Služebníci slovenského režiséra Ivana Ostrochovského, které vzniklo i v české koprodukci, se odehrává na začátku 80. let v Bratislavě a vypráví příběh dvou chlapců vstupujících do kněžského semináře. Tam se setkávají s neutěšenými poměry v tehdejší katolické církvi, která prostřednictvím organizace Pacem in terris kolaborovala s komunistickým režimem.

Černobílý snímek s výraznou kamerou a dobrými hereckými výkony kritici označují za "přesvědčivý", "napínavý film noir" nebo za "chytré drama", které je "impresionistickým dílem ostré krásy a pronikavého politického vhledu". Německý zpravodajský server Märkische Onlinezeitung je dokonce přesvědčen, že by Služebníci byli dobrým kandidátem na Zlatého medvěda nebo některého ze Stříbrných medvědů. Osmdesátiminutový film ovšem není v hlavní soutěži, ale jen ve vedlejší sekci Encounters.

Dobře hodnocený je i koprodukční film polské režisérky Agnieszky Hollandové Šarlatán, který byl zařazen do nesoutěžní sekce a v němž hlavní roli ztvárnil Ivan Trojan. Zhruba dvouhodinové drama se scénářem od Marka Epsteina vypráví příběh českého léčitele Jana Mikoláška, jehož pomoc v padesátých letech minulého století vyhledávaly tisíce lidí různých společenských vrstev včetně tehdejších celebrit, ať už to byl malíř Max Švabinský nebo komunistický prezident Antonín Zápotocký.

Velké umění Hollandové podle rakouské tiskové agentury APA spočívá především ve schopnosti vylíčit postavy jako mnohovrstevnaté osobnosti, které mají světlé i stinné stránky, což se týká zejména rozporuplného Mikoláška. Příběh léčitele, který po smrti Zápotockého v roce 1957 upadl v nemilost, je však podle agentury vyprávěn konvenčním způsobem. Další kritici hovoří o "divném scénáři", zároveň ale i o tom, že Hollandová vytvořila klaustrofobický svět, do něhož je možné se ponořit. Oceňují také Trojanův výkon. Server Indiewire píše o "fascinujícím, ale nesouvislém" životopisném filmu, deník The Guardian zase o "fascinujícím a frustrujícím" příběhu, který nedává dost odpovědí.

Česká koprodukce je zastoupena i v hlavní soutěži festivalu. Německo-česko-íránský snímek Zlo neexistuje íránského režiséra Mohammada Rasúlofa se kritikům i divákům z řad veřejnosti představí dnes. S výjimkou jednoho dalšího bylo už všech 18 snímků v hlavní soutěži k vidění. Kritici si z nich cení především čtyř.

Patří mezi ně korejský film Žena na útěku režiséra Hong Sang-sua, který německý deník Tagesspiegel zhruba v polovině přehlídky označil za dosavadní vrchol hlavní soutěže. Příběh ženy, jež postupně rozmlouvá s trojicí známých o životě a mužích, upoutal i další kritiky, kteří ho charakterizují jako "citlivě vystavěný snímek" nebo "vysoce inteligentní, odlehčené a vtipné mistrovské dílo".

Velmi dobře si u kritiků vedl i německý režisér Christian Petzold s dramatem Undine o nevšedním vztahu Undine (Paula Beerová) a Christopha (Franz Rogowski). Milostný příběh inspirovaný mytickou vodní bytosti Undine oceňují za jeho "srdečnost a hloubku v jednoduchosti" i vynikající výkon obou herců v hlavních rolích.

Za "láskyplný", "dojímavý" či "úžasný malý příběh" označují recenzenti film americké režisérky Kelly Reichardtové První kráva. Vyprávění o dvojici outsiderů, kteří se na divokém americkém západě 19. století spřátelí, je podle listu Die Welt kandidátem na jednu z hlavních cen.

Mezi favority kritici řadí i další americký film Never Rarely Sometimes Always (Nikdy, zřídka, občas, vždy) režisérky Elizy Hittmanové. Drama o sedmnáctileté Autumn z městečka v Pensylvánii, která nechtěně otěhotněla, například server Variety považuje za "výjimečný film" a "skvost".

U recenzentů naopak propadl jeden z nejočekávanějších filmů letošního Berlinale - DAU. Natasha. Snímek vznikl v rámci gigantického projektu DAU, za nímž stojí ruský režisér Ilja Chržanovskij. V uměle vystavěném sovětském výzkumném institutu Chržanovskij s kolegy tři roky sledoval stovky neherců, přičemž vzniklo na 700 hodin materiálu a několik filmů.

První snímek z projektu, který se představil, je právě DAU. Natasha. Film obsahující scény sexuálního násilí sice potvrdil kontroverzní pověst, jinak ale nepřesvědčil. Kritici ho označují za "promarněnou šanci", píší o "drhnoucí a pomalé zápletce" nebo "nenaplněných očekáváních". Kritik německé televize RBB dokonce odmítl napsat klasickou recenzi, neboť by to vypadalo, že film je na úrovní ostatních snímků, a dal mu nula hvězdiček.