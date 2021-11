Festival Benátská! s Impulsem by měl být ve znamení tuzemské populární hudby

Praha - Po dvou letech pauzy způsobené protipandemickými opatřeními by se měl ve dnech 28. až 31. července 2022 uskutečnit v Liberci v areálu Vesec Festival Benátská! s Impulsem. Jeho program bude příští rok sázet na hvězdy tuzemské hudby a zároveň oslaví jubilea legend československé rockové muziky. Šedesát let od svého vzniku příští rok oslaví Olympic, jeho frontman Petr Janda bude mít osmdesátiny, metalový Arakain i Paľo Habera se skupinou Team budou mít 40 let od zahájení své činnosti. Festival vzhledem k riziku s případnými pandemickými problémy nepočítá s účastí zahraničních hvězd. Novináře o tom dnes informoval spolumajitel festivalu a frontman skupiny Doctor P.P. Petr Pečený.

Společná festivalová oslava šedesátin Olympiku a čtyřicetin metalové kapely Arakain se uskuteční první festivalový den. "S Petrem Jandou i kluky z Arakainu nás pojí mnohaleté přátelské vztahy a potkáváme se i při společném hraní na festivalech. Právě při návštěvě Petra v mojí advokátní kanceláři nás napadla myšlenka na oslavení společné stovky těchto velikánů na našem festivalu. A Jirka Urban z Arakainu s tím hned souhlasil. Bude to naprosto unikátní událost, která se již nebude nikde opakovat," sdělil Pečený.

"To by mě ani ve snu nenapadlo, že si oslaví Olympic výročí s Arakainem. Fakt se na to upřímně těším. Arakain je naše velmi spřízněná kapela a mě o to víc těší, že když jsem ji poprvé v roce 1989 nahrával, tak jsem jim předpovídal dlouhou životnost," podotkl frontman Olympiku Janda.

Další oslava jubilea připadne na sobotní festivalový večer. Na Benátské! s Impulsem zahájí celoroční oslavy svých šedesátých narozenin Paľo Habera se svou skupinou Team, která letos také slaví kulatiny v podobě 40 let od svého založení. Na festivalu se také představí kapely jako Škwor, Traktor, Vypsaná fixa nebo písničkář Pokáč. Další kapely budou organizátoři postupně potvrzovat a uveřejňovat.

Vzhledem k riziku s případnými pandemickými problémy pořadatelé nepočítají s účastí zahraničních hvězd. "Jako festival bez dotací si takové riziko nemůžeme dovolit. Ostatně před lety měl na Benátské! vystoupení Tom Jones a Olympic, který hrál po něm, měl více lidí než britská hvězda," konstatoval Pečený.

Festival Benátská! je v Libereckém kraji nejnavštěvovanější kulturní akcí o letních prázdninách. Před dvěma lety akci v areálu ve Vesci během čtyř dnů navštívilo přes 40.000 lidí.Více informací se nachází na stránkách festivalu.