Fernstädtová si měří cukr každých pět minut, na závodech si bude vařit sama

Praha - Zkombinovat profesionální sport s cukrovkou prvního typu se pokusí od nové sezony skeletonistka Anna Fernstädtová. Pětadvacetiletá rodačka z Prahy věří, že se jí podaří s nemocí, o níž se dozvěděla na začátku letošního roku, co nejlépe pracovat a chce inspirovat i další sportovce. Hladinu cukru v krvi si hlídá každých pět minut a během závodů Světového poháru si bude v dějištích vařit sama.

"Den zůstává vesměs stejný, jen se vedle sportu soustředím ještě na tohle. Trochu jsme upravili stravu a musíte u sebe mít rychlé cukry. Musím si hlídat, abych neměla moc aktivního inzulinu, pak mi to rychle klesne. Adrenalin z dráhy mi to zase zvýší. Je těžké to vychytat a držet ideální hladinu," řekla dnes novinářům Fernstädtová, která se o nemoci dozvěděla před únorovými olympijskými hrami v Pekingu.

Hladinu cukru v krvi jí každých pět minut měří kontinuální monitor hladiny glukózy Dexcom, jehož výsledky může sledovat na mobilním telefonu. "Ráno vstanu a kouknu na to, jaká byla noc. Kolik potřebuju inzulinu na jaké jídlo, jak dlouho mám pauzu mezi snídaní a dráhou, jakou mám rozcvičku, jak jsem na tom s nervy a tak. Kontroluju to pořád," uvedla Fernstädtová.

Podle pětadvacetileté skeletonistky ovlivňuje hodnoty cukru v krvi kolem pětačtyřiceti věcí. "Například spánek. Jak dlouho spíte, jak dobře spíte, jaké je počasí, nálada, stres, různé hormony, jídlo, kolik máte pohybu, kolik jste se pohyboval den předtím, nervy… Asi není věc, u níž bych řekla, že to neovlivňuje," usmála se skeletonistka.

S nemocí se učí žít. "Každý den je jiný, taky nespíte každý den stejně. Máte nějaký plán, víte, co funguje a co ne. Bojovali jsme s hmotností, protože inzulin vše ukládá. Dá se s tím ale pracovat. Ráno vstanete kouknete na hladinu a od toho začínáte den. Když se vy podíváte na budík, tak já se kouknu na budík a cukr," řekla Fernstädtová.

V nové sezoně chce hlavně ideálně kombinovat sportovní život s nemocí. O ambicích bude mít jasno až po prvních závodech v kanadském Whistleru nebo amerických střediscích Park City a Lake Placid. "Je to boj každý den, každý den se učím. Ale jde to. Zatím jsem jela s cukrovkou jen olympiádu. Uvidíme, jaké to bude během sezony. Snad ukážu, že to jde a že to jde dobře," uvedla Fernstädtová.

Přestože nemá výraznou dietu, musela upravit stravu. Především vypustila potraviny, které jí nedělaly dobře. Během závodů bude bydlet v apartmánech s vlastní kuchyní. "Snídaně se dá ještě odhadnout, protože je zvlášť. Pak tam ale přijde nějaká omáčka a u ní nevíte, kolik je v ní sacharidů. Abych to lépe odhadla a měla to víc na jistotu, zvážím si to raději sama," podotkla skeletonistka.

Svým přístupem chce inspirovat ostatní. "Je spousta sportovců, kteří mají podobnou cukrovku jako já a dělají to dál. Mám ten sport ráda a nechtěla jsem kvůli cukrovce se sportem končit. Museli jsme to nějak dát dohromady," přiznala Fernstädtová.

Dostala spoustu zpráv od ostatních sportovců, fanoušků a je v kontaktu s lidmi, kteří podobnými zdravotními potíži procházejí. "Je důležité mít co nejvíce informací. Na druhou stranu dostanete radu a musíte si ji přizpůsobit, zda funguje, nebo ne. Během olympiády jsem měla kontakt na jednu Američanku. Jí to taky zjistili před kvalifikací na olympiádu. Bylo fajn mluvit s někým, kdo měl stejný problém," dodala Fernstädtová.