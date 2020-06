Fenomén Robinhood: Drobní investoři vytvářejí akciové bubliny

Ilustrační foto - Burza v New Yorku (na snímku z 24. března 2020), kdy se poprvé po 228 let od jejího vzniku obchodovalo kvůli koronaviru bez přítomnosti makléřů.

Ilustrační foto - Burza v New Yorku (na snímku z 24. března 2020), kdy se poprvé po 228 let od jejího vzniku obchodovalo kvůli koronaviru bez přítomnosti makléřů. ČTK/AP/NYSE/Kearney Ferguson

New York - Koronavirová krize, březnový propad akciových trhů a nové investiční aplikace, které umožňují obchodovat bez poplatků, přitáhly k obchodům s akciemi i nezkušené nováčky. Ti pak svými obchody přispívají na burze k tvorbě cenových bublin, když kvůli nim akcie některých - často menších a málo známých - firem nečekaně prudce posílí, aby vzápětí spadly na zlomek původní ceny. Někteří experti fenomén takzvaného robinhoodového trhu přirovnávají k bublině dot.com z přelomu tisíciletí, tedy k podobným cenovým skokům technologických firem z počátků internetu.

I díky bezplatné investiční aplikaci Robinhood, která si dala za cíl zdemokratizovat Wall Street, se k investování odhodlala i řada takzvaných mileniálů, kteří byli v čase internetové bubliny sotva na světě. Počet drobných investorů tak i díky nim v posledních měsících vystoupil na úrovně, "jaké jsme neviděli posledních 20 let", řekl agentuře Bloomberg analytik ze společnosti QVR Advisors Benn Eifert.

Velký nárůst zájmu o investiční služby ale hlásí i firmy dostupné českým klientům. Například broker DeGiro byl nucen zavést čekací listinu, protože nové zájemce, které nalákal hluboký březnový pokles akciových trhů, nestíhá prověřovat. Na otevření investičního účtu se u něj čeká až několik týdnů.

Noví a nepříliš zkušení investoři si často vzájemně radí a povzbuzují se na chatu. Pak mohou nastat i situace, jako byla například ta z minulého týdne, kdy se přes 15.000 uživatelů aplikace Robinhood rozhodlo, že dobrou investicí by mohla být malá a poměrně neznámá čínská realitní firma z města Šen-čen. Její akcie pak vzrostly třináctinásobně, a tržní hodnota firmy se tak dostala zhruba na čtyři miliardy dolarů (skoro 95 miliard Kč).

Zdálo se, že objektivní důvod k tak silnému růstu není žádný - až na její název. Podnik se totiž jmenuje Fangdd Network Group, což připomíná zkratku FAANG používanou pro žádané americké technologické firmy Facebook, Amazon, Apple, Netflix a Google. Že nákup těchto akcií nebyl dobrý nápad, se ukázalo hned následující den. Akcie totiž o 80 procent klesly.

Analytik Andrew Adams ze společnosti Saut Strategy agentuře Bloomberg řekl, že se mu rozsvěcuje červená kontrolka. "Ozval se mi dokonce jeden přítel, který je na akciovém trhu nováček, a řekl mi, že vydělal spoustu peněz nákupem opcí, protože v poslední době pracuje z domova. Prý přemýšlí, zda by neměl práci opustit a vydělávat si obchodováním," dodává Adams. "Z minulých zkušeností jsem se naučil být velmi opatrný, když se začnou objevovat takové věci," poznamenal s odkazem na časy, kdy investoři často bezhlavě nakupovali akcie firem s koncovkou .com bez ohledu na to, zda je daná firma v zisku. Nakupovali často jen v naději, že se najde někdo jiný, kdo jim za tyto akcie pak zaplatí ještě víc.

Někteří na přelomu tisíciletí na internetových firmách vydělali, mnozí ale o hodně peněz přišli. Zda se tentokrát bude situace opakovat, záleží podle ředitele analytické společnosti Bianco Research LLC Jima Bianca na chování americké centrální banky (Fed) a na tom, zda dokáže trh usměrnit tak, aby si z něj každý něco odnesl. Fed se přitom již odhodlal k dosud bezprecedentnímu kroku, když oznámil, že začne kupovat dluhopisy jednotlivých firem. Podnikové akcie už před lety začala nakupovat japonská centrální banka.