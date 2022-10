Fenič: Firma pořádající Febiobest už ho nesmí pořádat, hledám nového vlastníka

Praha - Společnost provozující filmový festival Febiofest jej už nesmí dál pořádat. ČTK to dnes oznámil zakladatel festivalu Fero Fenič. Do svého vlastnictví získal zpátky ochranné známky Febiofestu a hledá nového vlastníka, který by mohl v pořádání filmové přehlídky v Praze pokračovat. Současně odstoupil z funkce čestného prezidenta festivalu. Vykonával ji od roku 2012 poté, co se pořádání Febiofestu vzdal.

Nyní se ale chce i tímto způsobem od dosavadního majitele a provozovatele Febiofestu "odstřihnout", aby s ním nebyl jakkoliv spojován.

"Ochranné známky (domény) Febiofest a Mezinárodní filmový festival Praha – Febiofest, které se mi podařilo znovu získat zpět do svého vlastnictví, nesmí bez mého souhlasu užívat žádná třetí osoba. Společnosti, která MFF Praha - Febiofest dosud provozovala, tímto zároveň končí právo MFF Praha - Febiofest pořádat dál," uvedl režisér. Febiofest v předchozích letech organizovala společnost současného ředitele festivalu Kamila Spáčila, která ji podle Feniče dovedla k insolvenci. Vyjádření Spáčila ČTK shání.

Fenič ČTK řekl, že jubilejní 30. ročník chystaný na duben příštího roku se určitě neuskuteční. Buď se podaří najít subjekt, který by festival převzal a pokračoval - byť třeba po nějaké době - v tradici, nebo festival skončí. "Nemám už v mém věku dost sil a energie, abych to znovu převzal, ale hledám všechny způsoby, jak Febiofest, moje dítě, zachránit, aby mohl žít dál," dodal jednasedmdesátiletý režisér a producent.

Před deseti lety se kvůli úbytku sil a zdravotním problémům rozhodl omezit činnost svého úspěšného filmového a televizního studia Febio a festivalu se vzdát.

Dnes poznamenal, že jeho nezadluženou a úspěšnou společnost Febiofest za úřední odhad získala v závěru roku 2012 firma Erbia Holding, která byla jediným zájemcem. "Přijal jsem i podmínku, že formou externí spolupráce zůstanu po požadovanou dobu čestným prezidentem. Ředitel, kterého jmenovala, však pak po třech letech získal festival do svého vlastnictví, v rozsahu původní smlouvy, tedy i s mým závazkem," popsal Fenič situaci, kdy se majitelem stal Spáčil.

Fenič podle svých slov nemohl do provozu společnosti nijak zasahovat ani o ní nebyl informován a často musel jen bezradně přihlížet, jak se Febiofest vzdaloval jeho původním představám a cílům.

Současně se prohlubovalo špatné hospodaření společnosti, na jehož konci je v současnosti podle Feniče insolvence. Tato situace poškozuje dobré jméno Febiofestu jako jednu z největších kulturních událostí Prahy, jeho spolupracovníků i jeho samotného, i když už deset let festival nepořádá, zdůraznil.

Fenič chce dosavadnímu provozovateli Febiofestu zabránit, aby v této činnosti dál pokračoval. Získal zpátky od Úřadu průmyslového vlastnictví ochranné známky, protože vlastník neplnil podmínky smlouvy o prodeji společnosti Febiofest.

"Tímto jakékoliv jeho další spojení s Mezinárodním filmovým festivalem Praha - Febiofest a značkou Febiofest považuji za ukončené. Devětadvacetiletá tradice mě zavazuje, a to i za cenu dočasného přerušení festivalu, zachránit hlavnímu městu jeho největší filmovou akci," uvedl. Hledá proto nového vlastníka, který by dokázal navázat na úspěchy a tradici Febiofestu.