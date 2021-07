Federer prohrál ve Wimbledonu s Hurkaczem, Češky v deblu vypadly

Londýn - Osminásobný šampion Roger Federer vypadl ve čtvrtfinále Wimbledonu. Švýcarský tenista podlehl Hubertu Hurkaczovi 3:6, 6:7, 0:6 a poprvé se musel na londýnské trávě smířit s "kanárem". Jubilejní 100. výhra na trávě naopak poslala do desátého semifinále v All England Clubu Novaka Djokoviče. Srbský obhájce titulu zvládl čtvrtfinále s Maďarem Mártonem Fucsovicsem jistě a vyhrál 6:3, 6:4 a 6:4. Deblistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková vypadly ve čtvrtfinále, když nevyužily čtyři mečboly.

Devětatřicetiletý Federer přišel při svém 22. startu na turnaji o šanci vyrovnat absolutní wimbledonský rekord a devátým titulem se v All England Clubu dotáhnout na Martinu Navrátilovou. Ziskem 21. grandslamové trofeje se mohl v čele historického pořadí mužů odpoutat od španělského rivala Rafaela Nadala.

Pro Hurkazce byla už čtvrtfinálová účast novým osobním maximem na turnajích velké čtyřky, zatímco Federer hrál mezi osmičkou nejlepších 58. zápas. Na rozdíl od soupeře ale častěji chyboval a ve třetím setu už se takřka nedokázal dostat do hry. Set s nulou dosud na grandslamovém turnaji prohrál jen dvakrát na Roland Garros, v roce 2008 s Nadalem a v roce 1999 při svém debutu s Patrickem Rafterem.

Zklamaný Federer po zápase nevyloučil, že se na svém nejoblíbenějším kurtu představil naposledy. "Nevím, vážně nevím. Samozřejmě bych si tu ještě rád zahrál. Ale v mém věku, člověk nikdy neví," řekl na otázku, zda to byl jeho poslední start v All England Clubu. "Poslední gamy byly těžké, už jsem cítil, že nemám sílu se vrátit do zápasu. Na takové situace nejsem zvyklý," konstatoval.

Hurkacz, jenž měl před letošním Wimbledonem na kontě jen čtyři vítězné zápasy na trávě, se při své semifinálové premiéře utká s Matteem Berrettinim. Sedmý nasazený Ital porazil Kanaďana Félixe Augera-Aliassimeho 6:3, 5:7, 7:5, 6:3. V semifinále grandslamu byl z polských tenistů dosud jen Jerzy Janowicz ve Wimbledonu před osmi lety. Berrettini si účast mezi čtveřicí nejlepších vyzkoušel v roce 2019 na US Open, v semifinále Wimbledonu je jako druhý Ital po Nicolovi Pietrangelim, který to dokázal v roce 1960.

Djokovič se s Fucsovicsem zdržel na kurtu jen dvě a čtvrt hodiny. "Bylo to solidní vystoupení. Začal jsem skvěle a ve druhém a třetím setu mi stačil vždy jeden brejk. Ale musím Mártonovi složit poklonu, hrál dobře," řekl Djokovič na kurtu.

Jeho dalším soupeřem bude Kanaďan Denis Shapovalov, který zvítězil v pětisetové bitvě s Rusem Karenem Chačanovem. Dvaadvacetiletý hráč je v grandslamovém semifinále poprvé. Ve Wimbledonu se z jeho krajanů dostali tak daleko jen Robert Powell v roce 1908 a Milos Raonic před pěti lety.

Krejčíková se Siniakovou nevyužily čtyři mečboly a skončily ve čtvrtfinále

Deblistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková vypadly ve Wimbledonu ve čtvrtfinále. Turnajové jedničky dnes na trávě v All England Clubu nevyužily čtyři mečboly a prohrály bitvu s Ruskami Jelenou Vesninovou a Veronikou Kuděrmětovovou 7:6, 4:6 a 7:9. Ve stejné fázi soutěže skončily i Marie Bouzková s Lucií Hradeckou.

Vítězky Wimbledonu z roku 2018 Krejčíková a Siniaková odvrátily v první sadě dva setboly, první za stavu 4:5 a druhý v tie-breaku, který posléze získaly poměrem 8:6. O druhý set přišly poté, co v koncovce neudržela podání světová deblová jednička Krejčíková.

V napínavé rozhodující sadě šly do brejku na 2:0, ale vzápětí přišly o svůj servis. Za stavu 7:6 měly při podání Kuděrmětovové čtyři mečboly, dva od stavu 40:15 a další dva při výhodách, ale ani jednou neuspěly. Siniaková pak znovu přišla o podání a Vesninová duel dokončila.

Krejčíková a Siniaková si společně nezahrají semifinále grandslamu poprvé od Paříže 2019. Letos byly ve finále Australian Open a triumfovaly na Roland Garros, kde Krejčíková vyhrála i dvouhru.

Bouzková s Hradeckou prohrály s Japonkami Šuko Aojamaovou a Enu Šibaharaovou 6:7 a 5:7. V obou setech měly proti pátým nasazeným shodně za stavu 5:4 setbol, který nevyužily.

Turnaj Wimbledon v Londýně

(tráva, dotace 35 milionů liber):

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Djokovič (1-Srb.) - Fucsovics (Maď.) 6:3, 6:4, 6:4, Hurkacz (14-Pol.) - Federer (6-Švýc.) 6:3, 7:6 (7:4), 6:0, Berrettini (7-It.) - Auger-Aliassime (16-Kan.) 6:3, 5:7, 7:5, 6:3, Shapovalov (10-Kan.) - Chačanov (25-Rus.) 6:4, 3:6, 5:7, 6:1, 6:4.

Ženy:

Čtyřhra - čtvrtfinále:

V. Kuděrmětovová, Vesninová (Rus.) - Krejčíková, Siniaková (1-ČR) 6:7 (6:8), 6:4, 9:7.

Junioři:

Dvouhra - 1. kolo:

Brady (Brit.) - Jurajda (ČR) 6:7 (1:7), 6:2, 6:1.

Čtyřhra - 1. kolo:

Jurajda, Westphal (ČR/Fr.) - Brady, Tarvet (Brit.) 6:1, 6:4, Bernard, Blanch (3-USA) - Donald, Dahlberg (ČR/Švéd.) 7:5, 6:4, Butvilas, Manzanera (Lit./Šp.) - Petr, Katz (ČR/Belg.) 6:3, 6:4.

Juniorky:

Dvouhra - 1. kolo:

Viďmanová (ČR) - Fontenelová (Švýc.) 7:5, 6:1.

Čtyřhra - 1. kolo:

L. Fruhvirtová, P. Kuděrmětovová (2-ČR/Rus.) - Shawová, Stoiberová (Brit.) 6:3, 3:6, 10:3, Bejlek, Havlíčková (ČR) - Nguyenová, Scilipotiová (Fr./Švýc.) 6:4, 6:1, Viďmanová, Zelníčková (ČR/SR) - Jacenková, Marčinková (7-Rus./Chorv.) 6:3, 6:4, Colemanová, Siegová (8-USA) - Klimovičová, Behúlová (ČR/SR) 6:3, 6:3, Ngounoueová, Yepifanová (USA) - Bartůňková, Palicová (ČR) 6:4, 3:6, 15:13.