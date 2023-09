Fed ponechal podle očekávání základní úrokovou sazbu beze změny

Washington - Americká centrální banka (Fed) dnes na závěr dvoudenní schůzky svého měnového výboru ponechala základní úrokovou sazbu podle očekávání beze změny v pásmu 5,25 až 5,50 procenta. Je to nejvyšší úroveň za 22 let. Letos Fed očekává jedno zvýšení úrokové sazby o 0,25 procentního bodu, příští rok její snížení o 0,5 procentního bodu. Na červnovém zasedání odhadovala snížení o jedno procento.

Fed dále také zdvojnásobil svůj výhled letošního růstu amerického hrubého domácího produktu (HDP) na 2,1 procenta. V červnu růst ekonomiky v tomto roce odhadoval na jedno procento. Výhled růstu ekonomiky na příští rok centrální banka ve čtvrtletním odhadu zvýšila na 1,5 procenta z červnové prognózy 1,1 procenta. Americká ekonomika "roste solidním tempem", uvedla centrální banka v prohlášení.

"Kondice americké ekonomiky je lepší, než se očekávalo. I vzhledem k tomu tak může snést ještě jedno dodatečné zvýšení sazeb, i když samotný Fed připustil, že si je vědom postupného efektu kumulativních zvýšení úrokových sazeb na předchozích zasedáních," konstatoval analytik Petr Lajsek ze společnosti Purple Trading.

Fed očekává, že se inflace vrátí k dvouprocentnímu cíli v roce 2026. "Proces udržitelného snížení inflace na dvouprocentní cíl bude ještě dlouhý," řekl na tiskové konferenci šéf Fedu Jerome Powell. "Zaznamenali jsme pokrok, což vítáme, ale musíme dosáhnout dalšího zlepšení", než Fed dospěje k závěru, že je vhodné ukončit zvyšování sazeb, dodal.

Powell zároveň uvedl, že je přesvědčen, že konec cyklu zvyšování sazeb je blízko. "Myslíme si, že jsme poměrně blízko tomu, kam se potřebujeme dostat," řekl.

Za předpokladu, že úroky klesnou do konce příštího roku na 5,1 procenta a do konce roku 2025 na 3,9 procenta, Fed očekává, že jeho hlavní ukazatel inflace se sníží do konce letošního roku na 3,3 procenta, v příštím roce na 2,5 procenta a do konce roku 2025 na 2,2 procenta.

Po zveřejnění prohlášení a výhledu se výnosy u dluhopisů americké vlády zvýšily; dvouleté dluhopisy vzrostly na nejvyšší úroveň od roku 2007. Akcie zpočátku oslabily, ale následně ztráty smazaly. Dolar smazal větší část denních ztrát vůči koši hlavních měn.

"Většina zástupců centrální banky je stále pro jedno další zvýšení úrokových sazeb, tedy do pásma 5,5 až 5,75 procenta. K tomu by mělo s největší pravděpodobností dojít na zasedání v listopadu," uvedl Lajsek.