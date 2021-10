FDA schválil vakcínu Pfizeru pro děti mezi pěti a 11 lety

Washington - Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) dnes schválil mimořádné použití vakcíny proti covidu-19 od firem Pfizer/BioNTech pro děti mezi pěti a 11 lety. Lékaři v této věkové skupině budou podávat dvě dávky v rozmezí tří týdnů, které budou obsahovat třetinu účinné látky oproti dávkám určeným pro dospělé a dospívající. Očkování dětí proti covidu-19 v této věkové skupině ještě musí dát finální zelenou americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), které svoje doporučení zveřejní v úterý, píše agentura AP.

Několik málo zemí na světě již s očkováním takto malých dětí proti covidu-19 začalo, například Čína nedávno začala imunizovat tříleté děti. Řada zemí, které používají vakcínu od firem Pfizer/BioNTech, nicméně schvalovací proces v USA pozorně sleduje. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) se případným schválením očkování pro děti začala zabývat minulý týden.

Dětem hrozí menší riziko těžkého průběhu onemocnění nebo úmrtí po nákaze koronavirem, virus nicméně i tak tuto věkovou skupinu v USA poměrně silně zasáhl. Podle FDA bylo od začátku pandemie do amerických nemocnic přijato kolem 8300 dětí mezi pěti a 11 lety, z nichž asi třetina vyžadovala intenzivní péči. Téměř sto dětí po nákaze zemřelo.

"S touto vakcínou budou děti moci znovu dělat lepší věci než být zavřené doma, dálkově se vzdělávat a nemoci se vídat se svými kamarády," řekla lékařka Kawsar Talaatová z Univerzity Johnse Hopkinse. "Vakcína je ochrání a zároveň ochrání naše komunity," dodala.

Pfizer již dříve oznámil, že v případě kladného rozhodnutí FDA začne ihned rozvážet miliony lahviček s vakcínou do ordinací lékařů, lékáren a dalších očkovacích míst. Lahvičky s dětskou dávkou přitom budou mít oranžové víčko na rozdíl od fialového, které mají nádobky se standardně silnou dávkou určenou pro starší pacienty.

CDC se v úterý vyjádří k tomu, zda vakcínu povolí pro všechny děti mezi pěti a 11 lety v USA, nebo jejich okruh zúží na základě určitých kritérií. V případě třetí posilovací dávky vakcíny Pfizeru například doporučilo aplikaci jen u osob starších 65 let, těch, kteří mají ohroženou imunitu, anebo jim hrozí větší riziko nákazy na pracovišti. Pokud by však CDC žádná omezení nestanovilo, mělo by od příštího týdne nárok na očkování asi 28 milionů amerických dětí.

Pfizer provedl studii na 2268 školácích, podle níž vakcína předchází symptomatickému covidu-19 u dětí v 91 procentech případů. Firma rovněž uvedla, že nezaznamenala žádné vážné vedlejší účinky, jen menší komplikace jako bolest v místě vpichu či krátkodobě zvýšenou teplotu, stejně jako u dospívajících a dospělých.

Studie však podle některých expertů nebyla dostatečně velká na to, aby zachytila případné velmi vzácné vedlejší účinky jako například zánět srdečního svalu, který se občas vyskytuje obvykle po podání druhé dávky mladým a dospívajícím mužům. Podle AP zatím není jasné, zda se podobné problémy objeví i u mladších dětí po slabší dávce.

Evropský regulátor EMA se začal povolením očkování látkou firem Pfizer/BioNTech u dětí mezi pěti a 11 lety zabývat 18. října. Pokud by nasazení preparátu v této věkové skupině doporučil, měla by ještě finální slovo Evropská komise, která se však obvykle řídí doporučením odborníků.