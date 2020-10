FBI údajně zhatil plán únosu michiganské guvernérky

Detroit (USA) - Úřady v americkém státě Michigan ohlásily zatčení 13 mužů podezřelých z plánování útoků namířených proti místní guvernérce Gretchen Whitmerové a dalším činitelům. Šest obviněných podle amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) připravovalo únos Whitmerové z jejího rekreačního sídla na severu státu. Ve vazbě skončilo také dalších sedm lidí, kteří údajně dávali najevo záměr provést útoky na členy bezpečnostních složek a budovu michiganského Kapitolu.

"Naše práce odhalila důmyslné plány směřující k ohrožení životů příslušníků pořádkových sil, vládních činitelů a širší veřejnosti," řekla k vyšetřování michiganská generální prokurátorka Dana Nesselová. Na tiskové konferenci hovořila o výhrůžkách násilím a snahách "vyprovokovat občanskou válku".

Počínání šestice podezřelé z plánování únosu guvernérky popisuje FBI jako snahu o násilné svržení michiganské vlády, uvedl lokální zpravodajský web The Detroit News. Muži podle prohlášení předloženého federálnímu soudu akci plánovali celé měsíce a opakovaně ji nacvičovali. Zadrženými podezřelými jsou Adam Fox, Barry Croft, Ty Garbin, Kaleb Franks, Daniel Harris and Brandon Caserta. Prokurátor Andrew Birge uvedl, že budou-li uznání vinnými ze spiknutí za účelem spáchání únosu, hrozí jim doživotní vězení.

Všichni až na jednoho jsou obyvatelé Michiganu, napsal deník The New York Times (NYT). Podle vyšetřovatelů se skupina snažila do plánu zapojit i členy jisté místní milice. "Několik členů mluvilo o zabíjení 'tyranů' nebo o tom, že 'vezmou' úřadujícího guvernéra," uvádí se v prohlášení FBI. Jeden z mužů údajně v červenci navrhoval, aby skupina vzala Whitmerovou jako rukojmí, odvezla ji na "bezpečné místo" v sousedním Wisconsinu a tam ji postavila před "soud".

FBI uvedl, že o aktivitách této šestice se dozvěděl ze zachycených šifrovaných zpráv, které si muži posílali, součástí vyšetřování byli také agenti pracující v utajení a informátoři. Podezřelí se prý v létě scházeli k nácviku střelby a dalších činností a v srpnu a září se vydávali zmapovat rekreační sídlo Whitmerové.

Podle agentury AP federální vyšetřovatelé uvedli, že čtyři ze šesti mužů se plánovali tento týden setkat, aby "zaplatili za výbušniny a vyměnili si taktické vybavení". Jeden člen skupiny údajně o Whitmerové řekl: "Má teď nekontrolovanou moc. Všechny dobré věci musí skončit."

"My všichni tady v Michiganu můžeme mít neshody ohledně politiky, ale tyto neshody by nikdy, nikdy neměly mít podobu násilí. Dnes se podařilo násilí zabránit," řekl detroitský prokurátor Matthew Schneider.

Guvernérka Whitmerová je členkou Demokratické strany, Michigan vede od začátku loňského roku. Letos některé místní obyvatele pobouřila přísná karanténní opatření, která zavedla kvůli šíření koronaviru. Účastníci protestů, které podporoval i americký prezident Donald Trump, guvernérce vyčítali porušování osobních svobod.

Společně s obviněními v případu údajně plánovaného únosu ohlásila michiganská generální prokuratura zadržení sedmi mužů napojených na domobranu s názvem Wolverine Watchmen. Ti jsou podezřelí z osnování útoků na veřejné činitele, přičemž údajně chystali i operaci cílící na sídlo michiganského zákonodárného sboru. Podle NYT jim hrozí odnětí svobody až na desítky let.

Whitmerová na dnešní vlastní tiskové konferenci děkovala bezpečnostním složkám a vyjádřila spokojenost s tím, že "nemocní a zvrhlí muži" budou čelit spravedlnosti. "Pro nenávist, zaslepenost předsudky a násilí není ve skvělém státě Michigan místo," uvedla.

Zároveň obvinila prezidenta Trumpa, že svým jednáním dodává odvahu extremistickým buňkám, jako je ta, která ji údajně chtěla unést. Whitmerová připomenula moment z nedávné televizní debaty, kdy šéf Bílého domu odmítl odsoudit krajně pravicové skupiny. Soudní podání FBI ovšem nijak nenaznačuje, že by obvinění muži byli inspirováni Trumpem, poznamenává AP.