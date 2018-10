Praha - Taneční soutěž StarDance podle bookmakerů letos vyhraje pár Monika Bagárová - Robin Ondráček. Kurzy na vítězství české zpěvačky se pohybují od 3:1 do 3,2:1. Sázkaři zatím věří spíše herci Jiřímu Dvořákovi, který je podle kurzů (4:1 - 5,75:1) na druhém místě. Vyplývá to z odpovědí zástupců sázkových kanceláří, které dnes ČTK oslovila. Za černého koně považují moderátora a bývalého tanečníka Richarda Genzera (7:1 - 8:1). První kolo devátého ročníku soutěže začne tuto sobotu od 20:00.

"StarDance platí mezi sázkaři za jednu z nejoblíbenějších reality show. Sázky na jednotlivé ročníky se vždy pohybují v řádu milionů korun a jinak tomu nebude ani tentokrát. Je to opravdu specifická disciplína. Přece jen, jak hrál včera tenista Federer, si zjistíte snadno, ale v jakém tanečním rozpoložení je pětibojař David Svoboda, těžko říct," uvedl hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák.

Kurzy na vítězství deseti tanečních párů jsou poměrně vyrovnané, nikdo není vyložený outsider. "V poli těch, kteří na vítězství pomýšlet nemohou, jsou moderátor Dalibor Gondík a také zprávařka České televize Daniela Písařovicová," doplnila mluvčí Chance Markéta Světlíková. U Tipsportu a Chance mají shodný kurz 13:1. Ovšem například bookmakeři SynotTipu dávají Gondíkovi nadějnější kurz 8,5:1 a na poslední místo posílají herečku Pavlu Tomicovou s kurzem 14:1.

Když sázkové kanceláře vypsaly kurzy koncem léta, favoritem byl Jiří Dvořák. "Nyní ale naši bookmakeři vidí jako hlavní želízko v ohni spíše zpěvačku Moniku Bagárovou, která má na výhru stejný kurz jako dříve Dvořák, tedy 3:1. Bobby Ewing z Dallasu nebo čert z pohádky Anděl páně Jiří Dvořák se aktuálně s kurzem 5:1 drží na druhé pozici," podotkla Světlíková. Podle Hanáka ale zhruba polovina sázkařů věří právě Dvořákovi.

Bookmaker Tipsportu Pavol Boško doplnil, že je složité odhadnout, komu budou přát televizní diváci a kdo bude celkovým vítězem. "Podle nás to budou spíš tváře známé ze showbyznysu, zpěvačky Monika Bagárová nebo Daniela Šinkorová. Pořad bude jistě sledovat větší procento žen než mužů. I tohle může rozhodnout. A často diváci hlasovali pro showmany, kteří nebyli zdaleka tak dobrými tanečníky. Jak to bývá časté ve sportu, kdy publikum fandí slabšímu," uvedl Boško.

Černým koněm soutěže by podle sázkových kanceláří mohl být moderátor Richard Genzer, který na poslední chvíli nahradil zraněného herce Václava Koptu. "Genzerovi se bude dařit. Ostatně, je to bývalý profesionální tanečník legendární skupiny UNO. Ale nemyslíme si, že by si srdce diváků podmanil natolik, že by mohl celou soutěž vyhrát. Proto má u nás kurz 8:1," sdělila Světlíková.

Podle Hanáka se v minulých řadách prosazovali spíše komici a baviči a tuto úlohu by mohl splnit právě Genzer. "Ten má navíc proti Pavláskovi a spol. taneční průpravu a jeho postup do finále v kurzu 3:1 je rozhodně zajímavou variantou," dodal Hanák.

Taneční klání celebrit s profesionálními tanečníky se na televizních obrazovkách objevilo poprvé v roce 2004 ve Velké Británii, kde ho uvedla BBC. Poté se soutěž rozšířila do desítek zemí a v roce 2006 ji poprvé vysílala ČT. StarDance tehdy sledovalo v průměru na dva miliony diváků. Od té doby ale zájem o show klesal. Dosud poslední osmou řadu, kterou v roce 2016 vyhrála dvojice Zdeněk Piškula a Veronika Lálová, sledovalo 1,6 milionu lidí.

Kurzy na vítěze StarDance:

Dvojice Tipsport a Chance Fortuna Sazkabet Maxi-Tip SynotTip Bagárová - Ondráček 3:1 3,2:1 3:1 3,03:1 3,05:1 Dvořák - Návorková 5:1 4:1 5:1 5,05:1 5,75:1 Šinkorová - Padevět 6,5:1 8:1 6,5:1 6,6:1 9,5:1 Svoboda - Lálová 7:1 7:1 7:1 7,1:1 6:1 Genzer - Zelenková 8:1 7:1 8:1 8,2:1 7,5:1 Arichteva - Necpál 8:1 7:1 8:1 8,2:1 8:1 Mišík - Krakowková 10:1 10:1 10:1 10,5:1 9:1 Tomicová - Dědík 10:1 10:1 10:1 10,5:1 14:1 Gondík - Stodůlková 13:1 10:1 12:1 13:1 8,5:1 Písařovicová - Mládek 13:1 10:1 12:1 14:1 12:1