Favoritkami jubilejního 30. ročníku ankety Zlatý kanár jsou ženy

Přerov - V pondělí se uskuteční v Přerově vyhlášení jubilejního 30. ročníku Zlatého kanára. Favoritkami ankety časopisu Tenis a Českého tenisového svazu jsou především ženy. K hlavním patří světová šestnáctka Petra Kvitová, nejlepší deblistka světa Kateřina Siniaková nebo ženský tým, který se v Poháru Billie Jean Kingové dostal do semifinále. Triumf obhajuje Barbora Krejčíková, která je se Siniakovou jasnou favoritkou v hodnocení deblistek.

Z mužů vyhrál hlavní ocenění naposledy před dvanácti lety Tomáš Berdych. Nejlepším českým hráčem je nyní Jiří Lehečka, jemuž patří v žebříčku ATP 81. místo. Jednadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi pomohl dvěma body k záchraně v baráži Davis Cupu v Izraeli a dostal se do finále Turnaje mistrů pro hráče do 21 let.

Dvaatřicetiletá Kvitová může anketu ovládnout počtvrté. Po zdravotních potížích v úvodu sezony vyhrála červnový turnaj v Eastbourne a připsala si 29. titul na okruhu WTA. V srpnu byla také ve finále v Cincinnati. Rok zakončí jako čeká jednička na 16. příčce.

O šest let mladší Siniaková útočí na premiérového Zlatého kanára. Vedle tří grandslamových úspěchů ve čtyřhře s Krejčíkovou vyhrála singlový titul v Portoroži. V Poháru Billie Jean Kingové porazila mimo jiné světovou sedmičku Cori Gauffovou z USA a stvrdila český postup do semifinále. Rok zakončí potřetí v kariéře jako nejlepší deblistka světa.

Její parťačka Krejčíková vynechala finálový turnaj týmové soutěže kvůli zraněnému zápěstí. Během jara také laborovala s loktem. Na přelomu září a října však zvítězila na turnajích v Tallinnu a Ostravě, v žebříčku WTA jí patří 22. místo.

Vyhlášeni budou také nejlepší hráči v obou kategoriích, deblový pár roku, nejlepší postup v žebříčcích ATP a WTA, tým roku, talent mezi dívkami i chlapci a tenista na vozíčku. Slavnostní ceremoniál se uskuteční podvaadvacáté v Přerově od 20:15.