Nová Paka (Jičínsko) - Kino v Nové Pace na Jičínsku má novou originální fasádu, kterou navrhl známý architekt David Vávra. Zvolený retro design odkazuje na úspěšný bruselský styl šedesátých let, kdy objekt kina vznikl, řekl ČTK majitel kina David Horáček. Novopacké kino funguje jako multifunkční kulturní zařízení, ve kterém se konají také koncerty, přednášky či výstavy.

"Grafika fasády byla inspirována světovou výstavou Expo 1958 a prvky designu Laterny Magiky. Jsem velmi rád, že je autorem právě architekt David Vávra, který se podílel na rekonstrukcích mnoha českých divadel," řekl ČTK Horáček.

Kino vzniklo v 60. letech přestavbou staršího objektu. Objekt je pět let v soukromém vlastnictví. Současný majitel se jej postupně snaží renovovat a zachovat původní ráz. "Sál je původní z přelomu 60. a 70. let s původními lustry a detaily, mnoho takových už v Čechách není. Od toho by se mělo všechno odvíjet. Původní ráz kina bychom chtěli zachovat," uvedl Horáček.

Do budoucna by v sousedství kina měl vzniknout objekt, který by podtrhl záměr grafického ztvárnění fasády spolu s odkazem na Laternu Magiku, první multimediální divadlo na světě. "Je to zatím v rovině úvah. Mělo by jít o objekt, který by vytvářel pohybující se stíny a světla," dodal Horáček.