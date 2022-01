Farský se vzdá mandátu, jeho místo ve Sněmovně zaujme Levko

Praha - Poslanec Jan Farský (STAN) se vzdá svého mandátu. Oznámil to dnes po půlnoci na twitteru poté, co ho k rezignaci vyzvalo předsednictvo hnutí Starostů a nezávislých. Farský čelil kritice koaličních partnerů i opozice za půlroční stáž v USA, kterou chtěl absolvovat současně s výkonem své poslanecké funkce. Jeho místo ve Sněmovně zaujme ředitelka libereckého divadla F. X. Šaldy Jarmila Levko (STAN). Předseda Vít Rakušan přiznal, že STAN situaci ohledně Farského podcenil a neodhadl, jak ovlivní politickou realitu.

"Nechci komplikovat fungování vlády a našeho hnutí STAN. A tak vyslyším výzvu našeho předsednictva a složím mandát poslance," uvedl Farský.

K odchodu ze Sněmovny ho vyzvalo ve středu na večerním jednání předsednictvo, které o tom informovalo v tiskové zprávě. Podle místopředsedy STAN Petra Gazdíka hnutí situaci kolem nepřítomnosti Farského v Česku podcenilo.

Farský začátkem minulého týdne oznámil, že Fulbrightova komise podpořila jeho projekt a že získal prestižní stipendium. Vzdal se poslaneckého platu a pozice šéfa klubu STAN a přislíbil, že i ze stáže se případně vrátí na klíčová hlasování. Do Spojených států odletěl o víkendu. Opoziční politici obvinili Farského z pohrdání voliči, ale i podle představitelů vládních stran bylo jeho rozhodnutí špatné. Kritizoval ho také předseda vlády Petr Fiala (ODS).

Předsednictvo STAN vyzvalo Farského, který se jednání na dálku zúčastnil, k odchodu ze Sněmovny po tříhodinové schůzi, uvedla mluvčí STAN Sára Beránková.

Podle Gazdíka byla debata "extrémně složitá", protože Farský pro STAN mnoho udělal. "Uvědomujeme si ale, že jsme situaci kolem jeho nepřítomnosti podcenili, a omlouváme se za to našim voličům - a vlastně i Janu Farskému, kterému jsme nebyli dostatečnou vnitřní opozicí," uvedl.

Předseda STAN Vít Rakušan označil rozhodnutí za velmi složité, protože si Farského lidsky i profesně nesmírně váží. "Jako první místopředseda mi byl několik posledních let oporou. O to víc si cením toho, že Honza naši výzvu v zájmu zachování důvěry ve STAN i v politiku jako takovou vyslyšel," poznamenal.

Farský dnes motivaci absolvovat stáž ve Spojených státech zdůvodnil úsilím o získání vědomostí, nadhledu a kontaktů, které by pak po zbylé tři a půl roku poslaneckého mandátu zúročil. "Chtěl bych se omluvit všem, které svým odstoupením zklamu, a poděkovat všem, kteří mě v mém rozhodnutí podporovali," uvedl.

Postup Farského ocenil předseda lidovců a místopředseda vlády Marian Jurečka. Za rozhodnutí, které podle něj nebylo lehké, Farskému poděkoval. "Byť jsem spíše doufal, že se rozhodne stáž ukončit a věnovat se naplno práci poslance," napsal na twitteru. "Pro Sněmovnu je jeho odchod ze Sněmovny v tomto období ztrátou dobrého poslance. Doufám, že z politiky neodchází trvale," dodal.

Farský při oznámení svého odjezdu zmínil, že ji vedle Rakušana probíral také s premiérem Fialou, který ho podpořil. Fiala to ale odmítl. "Pan poslanec mě informoval o svém úmyslu do USA odjet a využít tohoto stipendijního pobytu. Sdělil, že se bude účastnit všech podstatných hlasování ve Sněmovně. Já to vzal na vědomí, žádnou radost z toho postupu nemám. Jsem si vědom všech problémů, které z toho vyplývají. Věřím, že si je toho vědom i pan Farský," dodal.

Podle serveru HlídacíPes Farský věděl již několik měsíců před volbami, že byl na několikaměsíční stáž přijat. Farský serveru řekl, že se rozhodl jí zúčastnit až loni v prosinci.

Ve volbách Farský získal silnou podporu voličů, jako lídr kandidátky v Libereckém kraji dostal 32,7 procenta přednostních hlasů. Jeho místo ve Sněmovně by mohla zaujmout ředitelka libereckého divadla F.X. Šaldy Jarmila Levko (STAN), která je podle webu www.volby.cz na základě výsledku voleb první náhradnicí koalice Piráti a Starostové.

Rakušan: STAN situaci ohledně Farského stáže podcenil

Předseda Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan přiznal, že hnutí situaci ohledně stáže svého poslance Jana Farského podcenilo a neodhadlo, jak ovlivní politickou realitu. Záležitost je pro něj bolestná, každé hlasování ve Sněmovně by se ale podle Rakušana točilo kolem Farského a kritiky opozice. Uvedl to dnes na twitteru. Farský v noci oznámil, že se vzdá mandátu, čelil totiž kritice opozice i koaličních partnerů za půlroční stáž v USA, kterou chtěl absolvovat současně s výkonem poslanecké funkce. V dolní komoře ho nahradí ředitelka libereckého Divadla F.X. Šaldy Jarmila Levko (Starostové pro Liberecký kraj).

Poslanec se může vzdát mandátu podle sněmovního jednacího řádu dvěma způsoby, a to buď osobním prohlášením na plénu, nebo prohlášením sepsaným formou notářského zápisu. Jak bude Farský postupovat, není známo. Představitelé STAN, které oslovila ČTK, zatím na dotaz neodpověděli, nebo uvedli, že nevědí.

K odchodu ze Sněmovny Farského vyzvalo ve středu na večerním jednání předsednictvo hnutí. Pro Rakušana bylo podle jeho slov nejtěžší ze všech, která absolvoval.

"To, že jsme v říjnu dokázali porazit ty, které jsme společným úsilím porazit chtěli, přineslo jen start změny. Při každém hlasování by zaznívaly hlasy naší opozice, že nám tu chybí J. Farský. Každé hlasování, které budou obstruovat, na což se teď připravujeme, by se točilo kolem něj," poznamenal šéf hnutí a vicepremiér. Nelze zatěžovat politiku vládní koalice tématem, které by nemizelo a ubíralo důvěru, míní Rakušan.

"Přiznávám, že jsme celou situaci podcenili, vnímali ji chybně, neodhadli jsme, jakým způsobem ovlivní politickou realitu, ve které se pohybujeme. Naše současná pozice si žádá těžká rozhodnutí," doplnil Rakušan. STAN podle něj přichází o velkou osobnost. Doufá, že dočasně.

Obdobně jako Rakušan se vyjádřil předseda senátorského klubu Starostů a nezávislých Petr Holeček, který Farského rozhodnutí ocenil. "Dopředu se nedomyslelo, že by jeho zahraniční stáž a půlroční neúčast mohla vzbudit tolik emocí," řekl Holeček na tiskové konferenci v Senátu. Farský podle něho po rozsáhlé debatě požádal o stanovisko předsednictva, bylo většinové. Holeček věří, že Farský bude po návratu ze Spojených států v politice pokračovat, a to i v té vysoké. Šéf senátní frakce ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra (ODS) označil Farského rozhodnutí za "úžasné". Přišlo ale podle něj o několik dnů až týdnů později, než mělo. Podle první místopředsedkyně KDU-ČSL a předsedkyně senátorského klubu této strany a nezávislých Šárky Jelínkové je Farského krok jediný správný. Rovněž podle ní měl nastat dřív.

Předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura na twitteru uvedl, že Farského rezignace situaci neřeší. Vedení STAN podle něj o Farského stáži vědělo už před volbami, voličům to ale zatajilo a Farský kandidoval v rozporu s předvolební koaliční smlouvou Pirátů se STAN. V ní se kandidáti zavázali, že budou brát práci poslance jako prioritu a zařídí si ostatní aktivity tak, aby na výkon funkce měli dost času.