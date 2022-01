Farský kvůli průtahům v hlasování o důvěře odložil dnešní odlet do USA

Praha - Poslanec Jan Farský (STAN) odložil kvůli průtahům sněmovního jednání o důvěře vládě Petra Fialy (ODS) svůj dnešní odlet na univerzitní stáž v USA. Informaci Hospodářských novin potvrdil Farský ČTK. Farský tento týden rezignoval kvůli půlroční stáži na univerzitě v americkém Oregonu na post šéfa poslaneckého klubu.

Farský měl odletět do USA dnes odpoledne, dodrží však slib, že podpoří vládu v hlasování o důvěře. Jeho cesta byla jedním z častých témat kritiky opozičních poslanců při jednání o důvěře, které se od středečního rána protáhlo až do dnešních 07:00 a bude pokračovat večer. Podle opozice by měl Farský rezignovat na svůj mandát, což by však Farský považoval za zradu voličů.

Farský se zúčastnil i dnešní dopolední mimořádné schůze k financování STAN, která se konala z iniciativy opozičních SPD a ANO. "Neodletěl," řekla ČTK jeho stranická kolegyně a místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová s tím, že jde o jeho osobní záležitost. "Samozřejmě zůstávám, jak jsem dopředu říkal. Vláda má moji důvěru a osobně ji jí vyslovím," napsal Farský ČTK.

Dvaačtyřicetiletý Farský uspěl u Fulbrightovy komise uspěl s projektem, který se zabývá možností transformace 250 let amerického federalismu do plánu pro příští čtvrtstoletí Evropské unie. Přislíbil, že i ze stáže se případně vrátí na klíčová sněmovní hlasování. Zkušenosti z USA poté chce zúročit ve své poslanecké práci, uvedl.