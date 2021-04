Farmářské trhy na pražské náplavce v sobotu nebudou

Praha - Farmářské trhy, které na podskalské náplavce v Praze pořádá spolek Archetyp, se v sobotu konat nebudou. Městská firma Trade Centre Praha (TCP) zrušila původní souhlas s řešením, které spolek navrhl pro splnění vládních omezení. ČTK to řekl předseda spolku Jiří Sedláček. Trhy se na náplavce za běžných okolností konají každou sobotu. Vyjádření města a TCP, která pražské náplavky pro magistrát spravuje, ČTK shání.

Řešení navržené spolkem podle Sedláčka spočívalo v tom, že by se příchod na náplavku omezil na dva vchody, aby bylo možné regulovat počet návštěvníků. Vláda ho omezila na jednu osobu na 15 metrů čtverečních plochy. Jelikož se dá na náplavku dostat více než deseti vchody, znamenalo by to uzavření těch zbylých, dodal předseda spolku.

S tímto způsobem zajištění trhů podle Sedláčka TCP ještě v úterý souhlasila, ve čtvrtek však spolek obdržel dopis, kterým firma souhlas zrušila. Sedláček řekl, že spolek se bude příští týden snažit firmu přimět ke změně názoru. Jeho navržené řešení je podle něj jediné možné. "Chceme je přesvědčit o tom, že pokud budou platit tato vládní nařízení, tak je to jediná možnost," řekl. Dodal, že jinde v Praze se trhy konají i s omezením přístupu.

Farmářská tržiště se z rozhodnutí vlády spolu s dalšími vybranými obchody mohla otevřít od pondělí. Pro jejich fungování platí řada pravidel. Kromě omezení počtu lidí na plochu musí být odstupy mezi stánky nejméně dvoumetrové. Zakázán je také prodej občerstvení nebo umístění stolů a míst k sezení.

Trhy byly zakázány od konce ledna, omezeny byly i loni. Na Rašínově nábřeží se přestaly konat koncem října poté, co se na sociálních sítích objevila fotografie přeplněné náplavky. Znovu se k Vltavě vrátily před Vánocemi.

V Praze je farmářských tržišť řada, na podskalské náplavce fungují přes deset let. Známé trhy jsou také například na náměstí Jiřího z Poděbrad nebo na Vítězném náměstí. Spolek Archetyp pak provozuje další tržiště na Kubánském náměstí a na Řezáčově náměstí přezdívaném Heřmaňák. Tyto trhy fungují podle harmonogramu. Další tržiště se v metropoli nacházejí například na Andělu, v Holešovicích, na Pankráci, na Barrandově či v Modřanech.