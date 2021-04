Fantovu budovu opět zdobí zlatá plastika křídel

Praha - Památkově chráněnou Fantovu budovu pražského hlavního nádraží od dnešního dne opět zdobí plastika zlatých křídel z roku 1907. Socha, která je součástí sousoší okřídleného kola, se zhruba rok rekonstruovala. Na Fantově budově se dokončují opravy střechy a fasády, dále se budou renovovat i vnitřní prostory secesní budovy. Novinářům to dnes řekl náměstek ředitele Stavební správy západ Ondřej Göpfert ze Správy železnic.

"Jedná se o jednu z posledních fází rekonstrukce fasády budovy. Po osazení křídel zbývá udělat střešní plášť a zbytky fasády," řekl náměstek pro investice. Rekonstrukce fasády a střechy, jejíž cena bude asi 220 milionů korun, by tak podle Göpferta měla být dokončená letos v červnu. Následovat budou ještě dokončovací práce.

Zlatá křídla restaurátoři před umístěním na historickou budovu také opětovně zlatili. Podle mluvčí Správy železnic Nely Friebové se použilo 4875 plátků 24karátového zlata. Doplnila, že rekonstrukce plastiky byla nutná, protože z důvodu zkorodovaní ocelové konstrukce zlatých křídel hrozilo, že ozdoba z budovy spadne.

Správa železnic má v plánu do roku 2023 opravit i vnitřní prostory Fantovy budovy, která tvoří spolu s přilehlou halou nad nástupišti největší secesní památku v Česku. Odhadovaná cena je podle dřívějších informací od Správy železnic 250 milionů korun. Opravovat se budou mimo jiné velké historické sály v severní části Fantovy budovy a jejich zázemí. Reprezentativním prostorám by se měla v co největší míře vrátit původní historická podoba. Cestujícím by v budově měla být po dokončení oprav k dispozici kavárna, restaurace, čekárna nebo dětský koutek.

Rekonstrukce secesní budovy pojmenované po architektovi stavby Josefu Fantovi měla být původně hotová do roku 2013. Firma Grandi Stazioni, která měla nádraží v pronájmu od roku 2003, však opravy nestihla a Správa železnic jí v roce 2016 neprodloužila smlouvu. Italská firma stihla opravit jen vnitřek centrální části s takzvanou Fantovou kavárnou. Případ má stále soudní dohru, italská společnost podala čtyři žaloby.

Správa železnic má na starosti provoz a rozvoj vlakových nádraží od roku 2016, kdy je převzala od Českých drah. V ČR je přes 3000 nádražních budov.