Fanoušci Teplic žádají odvolání ředitele Hynka, i on byl u Bendy

Teplice - Fanklub fotbalistů Teplic požaduje odvolání ředitele klubu Petra Hynka za to, že se zúčastnil narozeninové oslavy podnikatele a bývalého vlivného politika ČSSD Petra Bendy. Podle příznivců "Sklářů" Hynek svou účastí na akci v teplickém hotelu, která znamenala porušení vládních nařízení proti šíření koronaviru, silně pošpinil obraz teplického klubu.

Fanoušci adresovali otevřený dopis předsedovi představenstva FK Teplice Pavlu Šedlbauerovi, který v úterý na klubovém webu odsoudil chování dalšího účastníka Bendovy oslavy šéfa Národní sportovní agentury Milana Hniličky. Bývalý hokejový reprezentační brankář rezignoval na poslanecký mandát.

Podle fanklubu Hynkovo jednání ostře vybočuje z dlouhodobé snahy teplického klubu o očistu českého fotbalu a boj proti korupci. "Bohužel tento kladný obraz byl nezodpovědným chováním pana Hynka silně pošpiněn. Věříme, že celou situaci důkladně zvážíte a vyvodíte z ní pro nás jediné možné východisko, kterým je okamžité odvolání pana Hynka z pozice ředitele klubu a člena představenstva," žádají fanoušci v dopise.

Hynek své účasti na nelegální oslavě lituje. "Byl jsem tam, protože Petra Bendu znám 25 let, možná déle. Přišlo mi slušné mu jít popřát k padesátinám. Ano, byla to chyba," uvedl Hynek pro Deník.

Šedlbauer bude situaci s podřízeným řešit. "V kontextu toho klubového prohlášení mě to, že na oslavě byl i pan Hynek, o to víc štve. Určitě to nemůžeme jen tak přejít, ale zároveň nemůžeme Petra střelit do hlavy. Jeho přestupek je v rozporu s naším etickým kodexem, ale na druhou stranu nemá veřejnou funkci. Podle toho to musíme řešit," uvedl Šedlbauer s tím, že Hynek navštívil party v hotelu Prince de Ligne jako soukromá osoba, ne jako představitel klubu.