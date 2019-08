Fanoušci na OH v Tokiu musí počítat s horkem i otřesy země

Praha - S velkým horkem, častými otřesy země či zvýšenými cenami ubytování musejí mimo jiné počítat fanoušci, kteří se příští rok vypraví na letní olympijské hry v Tokiu. ČTK to v rozhovoru řekl velvyslanec ČR v Japonsku Martin Tomčo. Hry se konají od 24. července do 9. srpna. Na velvyslanectví se chystá Český dům, ambasáda se podle Tomča stará především o logistiku při jeho přípravách, které jsou v režii Českého olympijského výboru (ČOV).

Tomčo řekl, že ambasáda je do příprav Českého domu výrazně zatažena a s ČOV velmi těsně spolupracuje. Olympijské hry by se mohly v Tokiu podepsat na cenách ubytování. "Některé národní výbory, které usilovaly o zřízení podobných domů, jako bude Český dům, nás informovaly, že dochází k poměrně prudkému nárůstu cen pronájmů," uvedl. Dá se proto předpokládat, že porostou i ceny ubytování.

Fanoušci také do Tokia dorazí v době, kdy tam panuje nejteplejší počasí z celého roku. "Budou je čekat poměrně složité klimatické podmínky. Podle statistiky, kterou jsem četl, tak letos v době, kdy se budou konat příští rok olympijské hry, bylo za 30 dnů 40 záchvěvů různé intenzity. Nic zásadně složitého, nebezpečného, nicméně to chvění bylo krátké a bylo cítit," uvedl.

Přípravy lze podle Tomča v Tokiu už pozorovat několik let. Japonci nyní vytvářejí síť dobrovolníků, kteří budou pomáhat cizincům se zorientovat v megalopoli o 33 milionech lidech, která se při olympiádě ještě víc zahustí, dodal Tomčo. Jde většinou o starší lidi, kteří mluví některým cizím jazykem. "Působí ve skupinkách a jsou strašně ochotní pomoci, myslím si, že to bude dobře fungovat," odhaduje.

Předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach nedávno prohlásil, že nepamatuje žádného jiného pořadatele, který by byl rok před hrami prakticky připraven. Tomčo potvrdil, že většina sportovišť už je de facto hotová. "Několik je krátce před dokončením, dokonce bylo dostavěno muzeum Japonského olympijského výboru, které se tuším zrovna na začátku září bude oficiálně otevírat," uvedl. Japonci nyní dolaďují detaily, například zavádějí klimatizaci do stájí pro parkurové koně či zvažují posun vodních disciplin na časnější hodiny, aby byla chladnější voda.

Při olympiádě lze očekávat i vrcholné návštěvy z Česka. "Obvykle se předpokládá, že na olympijské hry létají nejvyšší ústavní činitelé, většinou na zahájení a závěr olympijských her. Ale to je ještě ve stadiu příprav, máme ještě rok do olympijských her," řekl Tomčo.