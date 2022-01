Fandové železnice čistili od náletů bývalou trať u Úštěka na Litoměřicku

Fandové železnice přijeli 9. ledna 2022 do Úštěka na Litoměřicku. Při brigádě na zaniklé trati do Lovečkovic likvidovali nálety a pálili křoví.

Úštěk (Litoměřicko) - Fandové železnice přijeli do Úštěka na Litoměřicku. Při brigádě na zaniklé trati do Lovečkovic likvidovali nálety a pálili křoví. Neodradila je zima ani sníh. Chtějí pomoci s obnovením trati přes České středohoří z Úštěka přes Lovečkovice do Zubrnic, po níž poslední vlak jel v roce 1978. Mezi Velkým Březnem a Zubrnicemi jezdí od jara do podzimu turistické vlaky.

Brigáda začala rozděláním ohně. "Opět nám to nešlo, ale nakonec jsme si poradili a máme ohně dva," řekl ČTK Václav Vostrovský, který přijel z Loun."Byli jsme tu už i v horším počasí, takže sníh a zima nevadí, v létě je zase horko nebo bláto," poznamenal. Parta patnácti lidí vyřezávala zarostlý svršek trati. S vidlemi na šípkové keře se vrhal také třináctiletý Tomáš Janko. "Máme rádi veterány. Sledovali jsme stránky Zubrnické museální železnice a táta napsal, jestli můžeme přijet společně, tak jsme tady," řekl Janko s tím, že většina jeho kamarádů byla ve stejnou dobu hlavně u počítačů.

K dispozici mají brigádníci nejen potřebné nářadí, ale také čaj a zázemí v budově horního nádraží Úštěku. Spolek Zubrnické museální železnice ji před pár lety koupil od Českých drah. "Byla v dezolátním stavu stejně jako kolejiště. V posledních dvou letech se snažíme, aby nádraží nedělalo Úštěku ostudu," řekl ČTK člen spolku František Korel. "V létě by už vlaky mohly sjíždět z hlavní trati Litoměřice - Česká Lípa práv tady k nám," uvedl Korel.

Z Velkého Března do Zubrnic se úsek povedlo zprovoznit v roce 2010. "Pak jsme oddechovali a před pěti lety přišel Petr Toman s tím, že budeme pokračovat," uvedl Korel. Nadšenci pracovali i v době pandemie a lockdownů, a to nejprve u Zubrnic. Trať ze Zubrnic do Lovečkovic je ale památkově chráněná, nutná jsou tak povolení k dalším pracím. Brigádníci se tak přestěhovali na druhý konec z Úštěka směrem na Habřinu. "Na tomto kousku by třeba do pěti let mohly jezdit drezíny jako turistická atrakce," řekl Toman. "Všechno je samozřejmě závislé na penězích. Pracujeme postupně, co nám síly a finance umožňují," dodal.

Spolek Zubrnická museální železnice působí od roku 1993. Celá trať Velké Březno - Zubrnice - Lovečkovice - Úštěk byla uvedena do provozu roku 1890. V mnoha ohledech unikátní trať byla rozhodnutím tehdejších orgánů v roce 1978 zrušena. Od roku 2016 provoz turistických vlaků z Ústí do Zubrnic, kde je nejmladší skanzen v České republice, dotuje Ústecký kraj. Zájem o jízdu je velký a podle Tomana přibývá i brigádníků. Ti jsou nejen ze severu Čech, ale třeba i z Prahy či Českých Budějovic.